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دوليه

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كريستينسن ينضم إلى قائمة المصابين


أعلن نادي برشلونة عن التشخيص المبدئي لإصابة مدافعه الدنماركي أندرياس كريستينسن، بعد مواجهة إنتر في دوري أبطال أوروبا. وتعرض كريستينسن لإصابة في الدقيقة 58 من مباراة إنتر التي خسرها برشلونة بهدف دون رد. وقال برشلونة في بيان طبي على حسابه بموقع تويتر «يعاني أندرياس كريستينسن من التواء في أربطة كاحله الأيسر، وسيخضع للمزيد من الاختبارات الطبية، لمعرفة التشخيص الدقيق للإصابة» وفترة الغياب. ويعاني برشلونة مؤخرا من إصابات عديدة في الدفاع، حيث خسر خدمات جول كوندي ورونالد أراوخو وهيكتور بيليرين، ولن يلحق الثلاثي بمباراة الكلاسيكو ضد ريال مدريد يوم 16 أكتوبر الحالي.


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