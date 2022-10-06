إنتر أنجز مهمة برشلونة بنجاح

دوليه

حقق انتر الإيطالي فوزاً صعباً على ضيفه برشلونة الإسباني بهدف دون رد أول من امس ضمن الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الثالثة في بطولة دوري أبطال أوروبا، فيما أكتسح بايرن ميونخ الألماني نظيره فيكتوريا بلزن التشكي 5-0 في المجموعة ذاتها.

وأحرز التركي هاكان تشالهانوغلو هدف الفوز لإنتر من تسديدة أرضية زاحفة من خارج منطقة الجزاء سكنت شباك حارس برشلونة مارك اندري تير شتيغن في الدقيقة 45+2.

وشهدت المباراة إثارة كبيرة عندما سجل بيدري هدف التعادل لبرشلونة في الدقيقة 67 إلا أن حكم اللقاء ألغى الهدف بعد الرجوع إلى تقنية الفيديو.

وعادت المباراة لتتوقف في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلاً من ضائع للتأكد من ركلة جزاء محتملة لبرشلونة إلا أن حكم اللقاء أمر باستكمال اللعب عقب العودة لتقنية الفيديو.

ولجأ إنتر إلى الدفاع الصريح والمستميت في الدقائق الأخيرة في المباراة معتمداً على استبسال مدافعيه وحارس مرماه الكاميروني أندريه أونانا حتى انتهت المباراة بفوز غال لأصحاب الأرض بهدف نظيف.

وأصبح رصيد إنتر 6 نقاط في المركز الثاني فيما تجمد رصيد برشلونة عند 3 نقاط في المركز الثالث من المجموعة التي يسيطر عليها بايرن ميونخ بالعلامة الكاملة 9 نقاط.

وكان بايرن افتتح الجولة الثالثة بفوز كبير على ضيفه فيكتوريا بلزن بخمسة أهداف دون مقابل ليتصدر المجموعة الثالثة.

وسجل بايرن ميونيخ 3 أهداف في أول 21 دقيقة في طريقه للفوز ليظل في صدارة المجموعة الثالثة. وخاض الفريق الألماني حتى الآن 31 مباراة في دور المجموعات بالبطولة دون هزيمة، متجاوزا بذلك الرقم السابق المسجل باسم ريال مدريد.

ووضعت أهداف ليروي ساني في الدقيقة السابعة وسيرج جنابري بعدها بـ5 دقائق وساديو ماني في الدقيقة 21 أصحاب الأرض في المقدمة بسرعة. قبل أن يضيف سانيه هدفه الثاني والرابع لفريقه، ثم أكمل تشوبو موتينغ الخماسية.

وفي المجموعة الرابعة، قلب مرسيليا الفرنسي تأخره لفوز كبير 4-1 على سبورتنغ لشبونة البرتغالي والمنقوص عدديا بعدما طُرد حارسه منتصف الشوط الأول.

وتقدم مرسيليا 2-1 في الدقائق العشرين الاولى قبل أن يُطرد الحارس الإسباني أنتونيو أدان للمسه الكرة بيده خارج المنطقة، بعد أن كان تسبّب في تلقي شباكه الهدف الأول.

وبقي سبورتينغ في الصدارة برصيد 6 نقاط بعد فوزين أولين على توتنهام وأينتراخت اللذان تعادلا سلبياً، فيما بات في رصيد كل من الأخيرين 4 نقاط مقابل 3 لمرسيليا، على أن تتجدد المواجهتان ذاتهما الأربعاء المقبل ولكن في لشبونة ولندن.

وفي المجموعة الأولى واصل ليفربول الانكليزي، المهزوز محليًا، صحوته القارية بفوزه 2-0 على ضيفه رينجرز الاسكتلندي، فيما ألحق نابولي الايطالي خسارة مذلة بمضيفه أياكس الهولندي 6-1 معززًا صدارته بالعلامة الكاملة.

وسجل ترنت ألكسندر-أرنولد، العرضة للانتقادات هذا الموسم، هدف ليفربول الاول من ركلة ثابتة جميلة (7)، فيما أضاف المصري محمد صلاح الثاني من ركلة جزاء (53)، ليرفع الفريق الانكليزي رصيده الى ست نقاط خلف نابولي المتصدر بالعلامة الكاملة (9) وأمام أياكس (3)، فيما بقي رينجرز من دون رصيد.

ودخل ليفربول الى المباراة بعد تعادله 3-3 السبت مع ضيفه برايتون على ملعب أنفيلد في الدوري الممتاز ليبقى على فوزين فقط هذا الموسم في الـ «برميرليغ» في المركز التاسع وعلى بُعد 11 نقطة عن أرسنال المتصدر. وبعد خسارته المذلة أمام نابولي افتتاحًا قاريًا بنتيجة كبيرة خارج قواعده (1-4)، خطف فوزًا متأخرًا من ضيفه أياكس 2-1 في الجولة الثانية ليتنفس الصعداء.

وواصل نابولي انطلاقته المذهلة للموسم محليًا وقاريًا محققًا فوزه الثالث في دوري الابطال، ملحقًا بأياكس أمستردام أقسى خسارة في جميع المسابقات منذ نوفمبر 1964 (9-4 ضد فينورد في الدوري المحلي)، وفق «أوبتا» للإحصاءات.

ويتصدر فريق جنوب ايطاليا الدوري المحلي من دون أي خسارة من ثماني مباريات، في مسعاه للقب محلي أوّل منذ لقبيه الوحيدين في 1987 و1990 بقيادة الأسطورة الارجنتيني دييغو مارادونا.

ورغم رحيل أبرز نجومه في مقدمتهم القائد لورنتسو إينسينيي وقطب الدفاع السنغالي خاليدو كوليبالي والجناح البلجيكي دريس مرتنس وحارس المرمى الكولومبي دافيد أوسبينا وغياب المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمهن للإصابة، يقدم الفريق بقيادة مدربه لوتشانو سباليتي مستويات مميزة.

وفي المجموعة الثانية تابع كلوب بروج البلجيكي بدايته المثالية في المسابقة بإحرازه فوزه الثالث توالياً على حساب ضيفه أتلتيكو مدريد الاسباني 2-0، فيما أنعش بورتو البرتغالي آماله بفوزه على ضيفه باير ليفركوزن الألماني بالنتيجة ذاتها.

ورفع بروج رصيده في الصدارة إلى 9 نقاط ليتابع بالعلامة الكاملة ويضع قدماً في ثمن النهائي، متقدماً بفارق 6 نقاط عن كل من وصيفه الجديد بورتو وليفركوزن الثالث وأتلتيكو متذيل الترتيب. وألحق بروج بفريق العاصمة الاسبانية خسارته الثانية هذا الموسم في المسابقة القارية الأم بعدما كان سقط أمام باير ليفركوزن 0-2 في المرحلة الماضية.

