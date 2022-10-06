إنزاغي: الفوز على برشلونة انطلاقة جديدة

دوليه

شدد سيموني إنزاغي، مدرب إنتر الإيطالي على أن الفوز الذي حققه الفريق على برشلونة في دوري الأبطال يجب أن يكون البداية الحقيقية بعد سلسلة من النتائج السلبية بمختلف البطولات. وقال إنزاغي في تصريحاته بعد المباراة لشبكة «سكاي سبورت إيطاليا»: «لن أقول إنه كان فوزا غير متوقع، لقد قلت إنها فرصة عظيمة ضد واحد من أفضل الفرق في العالم». وأضاف «لعبنا بعدوانية وتصميم، لأن هذه هي الطريقة الوحيدة للتغلب على هؤلاء المنافسين، كنا ننتظر هذا منذ وقت طويل، أنا سعيد للجماهير والنادي، لم نحقق شيئًا حتى الآن، يجب أن تكون هذه الليلة الرائعة مجرد بداية لشيء ما». وتابع إنزاغي: «شعرت بخيبة أمل كبيرة جدا من نتيجتنا ضد روما، لكن ليس بسبب الأداء، مثل هذه الليالي ستفيدنا فنحن بحاجة لاستعادة طاقتنا، ولدينا مساحة للتعافي في الدوري الإيطالي، يمكن أن تكون هذه البداية، لكننا بحاجة لإعطاء إحساس بالاتساق لهذه النتيجة والأداء».

وعن الأنباء التي قالت إن مشوار إنزاغي كمدرب للإنتر على المحك، علق المدرب: «أواصل عملي، هناك لحظات تحدث وأبقي رأسي مرفوعة، لأن طاقمي واللاعبين والنادي قاموا ببعض الأشياء الرائعة على مدار الـ15 شهرا الأخيرة، رأيت فريقا قويا ويقاتل، وغير ذلك لن تحصل على نتيجة كهذه».

