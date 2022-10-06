تشافي: تعرَّضنا للظلم

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أعرب تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة الإسباني، عن غضبه بعد الخسارة ضد إنتر بهدف دون رد ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا. وقال تشافي، خلال تصريحات نقلتها صحيفة ماركا الإسبانية: «أنا غاضب من الموقف، ولا نفهم أي شيء، إذا كانت هناك لمسة يد على أنسو فاتي فنحن لدينا ركلة جزاء. إنه ظلم ويجب على الحكام التحدث وشرح قراراتهم لأننا لا نفهم شيئا». وأضاف: «كانت لدينا فرص لكننا لم نستغلها، كنا نعلم خطورة الخصم بتسديداتهم من خارج المنطقة، يتبقى أمامنا 3 نهائيات، نحن في وضع غير مريح ويجب أن نتنافس بشكل أفضل». وتابع: «يجب أن يتحدث الحكم، وأن يشرح لماذا لم يحتسب لنا ركلة جزاء، أعتقد أنه قرار غير عادل». وأوضح: «أردنا الهجوم في المساحات، صنعنا فرصا أكثر منهم لكننا لم نستغلها، وفي الشوط الثاني كنا أفضل وحاولنا بكل الطرق».

وقال «افتقرنا إلى الإيقاع والتحرك في الشوط الأول، يجب أن ننتقد أنفسنا، ينتظرنا 3 نهائيات». وأتم: «أنا قلق من الخسارة وموقفنا بات معقدا».

