سيميوني: مصيرنا بأيدينا

دوليه

قال الأرجنتيني دييغو سيميوني، المدير الفني لأتلتيكو مدريد، عقب الخسارة «المخيبة» على يد كلوب بروج بهدفين نظيفين أول من أمس في دوري الأبطال، إنه ينبغي على الفريق المدريدي «التحلي بالهدوء» و«عدم الانزعاج» من صعوبة المجموعة. وشدد في الوقت ذاته على أن مصيره بين يديه للتأهل لثمن النهائي.

وفي تصريحات تلفزيونية بعد المباراة قال سيميوني «هناك الكثير من الأمور الايجابية التي أشعر بالرضا عنها. ما زالت الفرصة أمامنا للتأهل، وعلينا التحلي بالهدوء، وعدم القلق، ومعرفة كيفية خوض المباريات المتبقية لنا، لأن الأمور ما زالت مفتوحة». وتابع المدرب الأرجنتيني «مباريات دوري الأبطال بمثابة نهائيات دائما، وبالطبع هناك الكثير من الأمور الإيجابية». واستطرد «الفريق صنع فرصا كثيرة للتسجيل، وإهدار ركلة جزاء. لن نستسلم، وسنواصل العمل، لأن هناك أشياء طيبة، وأخرى تحتاج التصحيح». وحول ما افتقده الفريق في المباراة، أجاب سيميوني بوضوح «الدقة في اللمسة الأخيرة. أعتقد أن الدقة هي التي تساعدك على تسيير المباريات كما تريد».

وأوضح «أعتقد أننا قدمنا أداء طيبا في الشوط الأول، وطبقنا الفكرة التي نريدها. كانت هناك فرصة للتهديف في كرة كاراسكو، وبعدها موراتا. بينما سجل المنافس من أول فرصة جاءته».

