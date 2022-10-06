الدواس تفوَّق في «الدرّاجات المائية 2022»

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حقق المتسابق راشد الدواس كأس المركز الاول ولقب بطولة العالم 2022 في فئة الهواة في بطولة العالم للدراجات المائية 2022 التي أقيمت في بحيرة هافاسو بولاية اريزونا الاميركية. وقال الدواس لـ«كونا» إن البطولة انطلقت أول من أمس وتستمر منافساتها حتى الأحد المقبل تحت مظلة الاتحاد الدولي للدراجات المائية ويشارك فيها 240 من أبرز المتسابقين من مختلف القارات. وأشار الى الاعداد والتجهيز الجيد لمنافسات البطولة، مبينا انه يستعد لخوض سباقات المحترفين وكبار المحترفين في فئتي (PRO/PRO Am). وأعرب الدواس عن بالغ سعادته بهذا الانجاز الجديد ورفع علم الكويت في هذه البطولة الكبيرة التي تعتبر أقدم بطولة عالمية لهذه الرياضة.

