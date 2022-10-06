«الاحتراف الأشمل» انطلق بـ 800 دينار

محلية

أطلقت الهيئة العامة للرياضة أمس لائحة ضوابط الاحتراف الرياضي الجديدة التي تربط الدعم المادي وحصة اللاعبين بالإنجاز وبالمستوى الفني ليكون حافزا للفريق أو اللاعب في مختلف الالعاب الاولمبية لتحقيق أفضل النتائج محليا وخارجيا.

وقال المدير العام للهيئة بالتكليف وعضو اللجنة العليا لمراجعة اللوائح والنظم للهيئات الرياضية محمود أبل في مؤتمر صحافي إن استراتيجية الهيئة للأعوام (2022 -2028) التي أطلقتها في وقت سابق تعتمد على تسخير الموارد والنظم لتنمية ورعاية النشاط الرياضي ورفع قدرات وطاقات الشباب وتنظيم بيئة العمل الرياضي بالبلاد.

وأضاف أبل أن اللائحة الجديدة تعزز من رياضة المرأة عبر فرض نسبة لها من حصة الاتحادات والاندية المتخصصة اذ تمت اضافة لعبة كرة القدم الصالات النسائية فضلا عن دعم اللاعبة الكويتية الممارسة للألعاب الدولية والأولمبية. وأوضح أنه تم استحداث الاحتراف الأشمل لكرة القدم بمبلغ 800 دينار للاعب شهريا اضافة الى منحه تفرغا موسميا. وبيّن أنه تم اشراك اللجنة الأولمبية الكويتية لضم اللاعبين واللاعبات المستحقين الذين لم يشملهم الدعم وكذلك اللجنة البارالمبية الخاصة باللاعبين من ذوي الاعاقة لتحديد اللاعبين المستحقين للدعم. ولفت إلى أن التعديل يكون سنويا على اللائحة بالزيادة أو النقصان بالنسبة للألعاب والحصص وفق المعطيات والتطورات للمستوى الفني والرياضات المحلية بالأولمبياد والأسياد وكذلك الاعتمادات المالية ويتم رفعها لاعتمادها من قبل مجلس ادارة الهيئة أو من يفوضه المجلس.

وقد حددت اللائحة شروطا معينة في اللاعب المحترف بأن يكون قد مارس اللعبة لمدة موسمين رياضيين على الاقل على أن يكون قد شارك فعليا في الموسم السابق وادرج اسمه في كشوف النتائج الرسمية للاتحاد واللجان وألا يزيد عمره عند التسجيل على 25 عاما ما لم ير المجلس خلاف ذلك والا يقل عمر اللاعب المستمر عند تسجيله في الاحتراف عن 16 عاما ولايزيد عن 35 عاما عدا اللاعبين الذين يحققون ميداليات في بطولات محلية و خارجية في الالعاب الفردية وكذلك لاعبو المنتخبات الوطنية في الالعاب الجماعية فقط وان لايكون قد صدر قرار من اتحاد اللعبة او النادي المتخصص بمنعه نهائيا من ممارسة اللعبة وان يكون ضمن الفريق الاول او السن العام او العمومي .

كما شملت اللائحة ضوابط معينة تتطلب من اللاعب الالتزام بها اثناء صرف الدعم من ابرزها التدريبات والمشاركات الفعلية مع الفريق والمعسكرات التدريبية وتمثيل المنتخبات والتقيد باشتراطات مكافحة المنشطات بجانب حسن السلوك والمثول للاختبارات الفنية والفحوصات الطبية. وشددت اللائحة على ضرورة تزويد الهيئة في بداية كل موسم وكل ثلاثة اشهر بكشف باللاعبين المسجلين بالموسم الرياضي من اللجنة الاولمبية والنادي. وتم تحديد مبالغ مالية للاعب المتفرغ طوال الموسم قدره 800 دينار عدد 20 لاعبا للاندية الحاصلة على خمسة المراكز الاولى في الدوري و15 لاعبا للحاصلين على المراكز من السادس حتى العاشر و10 لاعبين لباقي الاندية في الدوري العام في الموسم السابق.

وتم تحديد اصحاب المراكز الخمسة الاولى بالدوري 24 لاعبا وباقي الاندية 22 لاعبا والسلة 12 لاعبا وباقي المراكز 10 لاعبين والطائرة واليد 14 لاعبا وباقي المراكز 12 لاعبا.

في حين اصحاب المراكز الثلاثة الاولى بالدوري كرة الماء وقدم الصالات رجال وقدم الصالات نساء 14 لاعبا وباقي المراكز 10 لاعبين.

واما الالعاب الفردية فيشترط فيها التصنيف المنصوص عليه بالمادة الرابعة فقرة 6 من اللائحة من ابرزها ان يكون المصنفون الثمانية الاوائل حسب تصنيف الاتحاد (اللعبة - الفئة – الوزن – الزمن- المسافة) ويضاف اليهم من يتم دخولهم بالتصنيف خلال الموسم الحالي باستثناء كرة الطاولة والتنس والاسكواش 50% المصنفين الاوائل من عدد اللاعبين المشاركين في الموسم السابق ويضاف لهم من يتم دخولهم في التصنيف خلال الموسم الحالي اما المبارزة المصنفين الخمسة عشر الاوائل. بينما الاندية المتخصصة على النحو التالي الرماية 30 لاعبا البحري 15 لاعبا الرياضات البحرية 5 لاعبين الالعاب الشتوية 25 لاعبا والبولينغ والدراجات والترايثلون 8 لاعبين على ان يخصص 20% للاعبات كحد ادنى في حال مشاركتهن في البطولات التي تنظمها الاتحادات او اللجان.

