العربي لفوز ثانٍ على الساحل

محلية

تطلع العربي إلى تحقيق فوزه الثاني عندما يلتقي الساحل في الساعة الـ 07:15 مساء اليوم على ملعب الشباب في افتتاح الجولة السادسة من الدوري الممتاز. وسجل الأخضر أول انتصاراته في البطولة بقيادة مدربه الجديد البوسني روسمير سفيكو في الجولة الماضية على حساب الجهراء بنتيجة 2-0، ليرفع رصيده إلى 6 نقاط. وبدأ العربي بداية مخيبة بعد أن جمع 3 نقاط فقط في 4 جولات، الأمر الذي دفع الإدارة إلى إقالة المدرب المقدوني يوغسلاف ترينتشوفسكي وإسناد المهمة إلى سفيكو الذي حقق المطلوب في ظهوره الأول. لكن الفوز على الجهراء لم يكن مطمئناً تماماً لأن الأخضر ما زال بعيداً عن المستوى الذي تنتظره جماهيره، والذي يؤهله للمنافسة على اللقب. وربما يكون الأمر الجيد بالنسبة للأخضر في مباراته الماضية هو ظهور نجمه الليبي السنوسي الهادي بمستوى جيد بعد تراجعه الواضح منذ الموسم الماضي.

في المقابل، حصد الساحل نقطته الأولى في المسابقة بتعادله مع التضامن في الجولة الماضية، لكن تلك النقطة لم تكن كافية لابتعاد الفريق عن قاع الترتيب. ويبدو مدرب الفريق محمد دهيليس في وضع صعب بعد 4 هزائم وانتصار وحيد، الأمر الذي يجعل الفريق مطالباً بتحقيق نتيجة إيجابية قبل فوات الأوان. ورغم سوء نتائج الساحل إلا أن الفريق ظهر بشكل جيد في أكثر من مباراة واستحق التعادل على الأقل، خصوصاً أمام القادسية والكويت.

