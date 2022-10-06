كاظمة والأهلي البحريني في «السلة العربية» الكويت يلتقي أهلي حلب

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تشهد منافسات الجولة الثانية من بطولة الأندية العربية الـ 34 لكرة السلة اليوم 6 مباريات موزعة على صالتي الاتحاد في مجمع الشيخ سعد العبدالله بضاحية صباح السالم، وصالة نادي الكويت بكيفان، وذلك ضمن مواجهات الدور التمهيدي للبطولة التي يشارك بها 16 ناديا من 11 دولة عربية، وزعوا على أربع مجموعات، وتمتد منافساتها حتى 15 أكتوبر الحالي.

وفي ثاني أيام البطولة التي تنقلها القناة الرياضية بتلفزيون الكويت «كويت سبورت» على الهواء مباشرة، يلتقي الرياضي اللبناني مع نظيره الغرافة القطري في الـ 03:00 على صالة الاتحاد، تليها في الـ 05:00 مساء مواجهة تجمع أهلي بنغازي الليبي مع الاتحاد السكندري المصري، وفي ثالث المواجهات يصطدم أهلي حلب السوري مع الكويت مستضيف البطولة في الـ 07:00 مساء. وعلى صالة نادي الكويت، يلتقي بيروت اللبناني مع وداد بوفاريك الجزائري في 03:00 عصرا، ثم يواجه كاظمة نظيره الأهلي البحريني في الـ 05:00، وفي الـ 07:00 يلعب السد القطري مع البشائر العماني، فيما تخلد فرق أندية الجهراء، والاهلي المصري، والميناء اليمني، ودجلة الجامعة العراقي، للراحة بعد أن خاضت منافسات اليوم الأول.

