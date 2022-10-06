أوزبكستان وإيران أمام اليابان وتايلند في نصف نهائي «صالات آسيا»

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يتحدّد اليوم طرفا المباراة النهائية لبطولة كأس آسيا لكرة قدم الصالات والتي تستضيفها البلاد حتى 8 من الشهر الحالي على مجمع صالات الشيخ سعد العبدالله في منطقة صباح السالم وذلك بعد مواجهتي الدور نصف النهائي.

ويلتقي في هذا الدور، اليوم، أوزبكستان مع اليابان عند الساعة الـ 5:00 مساء، فيما تلعب إيران حاملة اللقب مع تايلند في الـ 8:00 مساء. في المباراة الأولى، ستكون المنافسة شديدة بين اليابان وصيف النسخة الأخيرة وأوزبكستان الثالث، لبلوغ المباراة النهائية. وتأهلت أوزبكستان على حساب منتخب الكويت في لقاء الدور ربع النهائي بثلاثية، وقبل ذلك تصدّر الأوزبك المجموعة الثانية بجدارة برصيد كامل من النقاط وبعدما سجلوا 17 هدفاً في المباريات الثلاث بالمجموعة. بدورها، بلغت اليابان هذا الدور بعد مشقّة، بداية من خسارتها المفاجئة في الجولة الافتتاحية ضمن المجموعة الرابعة من السعودية 1-2 قبل ان تحقق انتصارين متتاليين على كوريا الجنوبية 6- 0 وفيتنام بهدفين، وتتأهل الى الدور الثاني مع فيتنام بفارق المواجهات المباشرة عن السعودية. وفي ربع النهائي، استمرت معاناة اليابانيين بعدما احتاجوا الى قلب تأخرهم امام اندونيسيا بهدف الى فوز صعب 3-2 علماً بأن الخاسر سجل هدفاً في نهاية المباراة لم يُحتسب لانتهاء الوقت. وفي المواجهة الثانية، يدخل المنتخب الايراني لقاءه مع تايلند وهو مرشح فوق العادة لبلوغ النهائي. ويقدم الايرانيون أداء عالياً في البطولة وكان مرورهم الى نصف النهائي الاسهل بين بقية المنافسين بعدما اكتسحوا فيتنام بسهولة 8-1 علماً بأن حامل اللقب 12 مرة أنهى الدور الأول بالعلامة الكاملة وبانتصارات كبيرة على فرق المجموعة الثالثة، اندونيسيا 5- 0، الصين تايبيه 10-1، ولبنان 9-0. أما منتخب تايلند، فسيكون على موعد مع اختبار صعب للغاية أمام المرشح الأول للقب.

وقدمت تايلند عروضاً جيدة في البطولة كفلت لها صدارة المجموعة الأولى متقدمة على منتخبات الكويت والعراق وعُمان. وفي ربع النهائي نجح الفريق في تجاوز عقبة طاجيكستان 3-2 في الثواني الأخيرة ليبلغ الدور نصف النهائي للمرة الأولى منذ نسخة 2016.

