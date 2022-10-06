الشاهين: فخورون بما قدَّمه «الأزرق»

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أبدى رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، عبدالله الشاهين، رضاه التام عمّا قدمه الأزرق في بطولة كأس آسيا لكرة الصالات، رغم الخروج من الدور ربع النهائي.

وقال الشاهين: «نحن فخورون بما قدمه (أزرق الصالات) طوال منافسات البطولة وندرك تماماً أن اللاعبين والجهازين الإداري والفني لم يقصروا في أداء واجبهم وكانوا يعملون على رفع علم الكويت عالياً وإسعاد الجماهير الوفية التي حضرت طوال منافسات البطولة ولم تقصر في دعم اللاعبين من خلال التشجيع المتواصل».

وأضاف: «الجميع شاهد قوة المنتخبات الآسيوية ولكن (أزرق الصالات) تمكّن من التأهل الدور ربع النهائي ليكون الوحيد من بين المنتخبات العربية الذي تأهل إلى هذا الدور ما يدل على التطور الكبير الذي طرأ على كرة الصالات الكويتية التي سندعمها دائما لتحقيق المزيد من الانجازات».

