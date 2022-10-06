6 فضيات لـ «الجمباز الفني للفتيات» في «العربية»

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حقق المنتخب الكويتي للجمباز الفني للفتيات أول من أمس المركز الثاني والميدالية الفضية في البطولة العربية للناشئين والناشئات التي تقام حالياً في مدينة وهران الجزائرية، فيما أحرز المنتخب الجزائري المركز الأول، ونال المنتخب الأردني المركز الثالث.

وأبدعت لاعبة المنتخب الكويتي فاطمة النما في منافسات البطولة بحصادها 5 ميداليات فضية إثر احتلالها المركز الثاني في كل من مسابقات «الحركات الأرضية» و«عارضة التوازن» و«المتوازي» و«حصان القفز»، و«الفردي العام» ليرتفع رصيد المنتخب إلى 6 فضيات. من جانبه، أشاد رئيس الاتحادين الكويتي والعربي للعبة ورئيس وفد المنتخب الوطني فهد الصولة بالإنجاز الكويتي الجديد في رياضة الجمباز، مهنئاً البطلة فاطمة النما وأعضاء المنتخب بهذه الانتصارات.وقال الصولة إن الوفد الكويتي يتطلع إلى زيادة الغلة في منافسات فئة الناشئين، إذ يمثل المنتخب في البطولة 5 لاعبين هم: محمد الحاتم، عبدالله بهبهاني، حسين دشتي، موسى الصحاف، وراشد الكندي. وأشاد الصولة بمستوى التنافس في البطولة وبحسن التنظيم، مقدما شكره إلى اللجنة المنظمة وإلى الاتحاد الجزائري للعبة على الجهود التي بذلت لإخراج هذا الحدث الرياضي العربي بالصورة المثلى.

