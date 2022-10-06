«كاكاو»: أتحمَّل مسؤولية الخسارة

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تقدم مدرب منتخب الكويت، البرازيلي ريكاردو سوبرال «كاكاو»، باعتذاره إلى الجماهير التي ساندت «الأزرق» وقال إنه يتحمل مسؤولية الخسارة أمام أوزبكستان في الدور ربع النهائي للبطولة. وأضاف «كاكاو» في المؤتمر الصحافي بعد المباراة التي انتهت بفوز أوزبكستان 3-0 ، أول من أمس، أن «الأزرق» عانى من الإجهاد بعد أن خاض 3 مباريات قوية على التوالي أمام تايلند والعراق في دور المجموعات، ثم أمام أوزبكستان في ربع النهائي. وتابع: «قدمنا مستوى جيداً عندما كانت النتيجة تعادل، وبعد استقبال الهدف الأول حاولنا الضغط والتعديل، وحتى بعد الهدف الثاني لعبنا بطريقة (باور بلاي) من أجل زيادة الضغط، وسنحت لنا فرصتان لو سجلنا من احداهما لتغيرت المباراة، لكن بعد الهدف الثالث انتهى كل شيء».

