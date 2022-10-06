العنزي: استعدادات مكثفة لاستضافة «قوى آسيا»

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أفاد رئيس اتحاد ألعاب القوى سيار العنزي ان اللجنة المنظمة للبطولة الآسيوية الرابعة لالعاب القوى للناشئين والناشئات ( تحت 18 سنة) التي تستضيفها البلاد في الفترة من 13 وحتى 16 الشهر الحالي تكثف جهودها لانهاء الترتيبات كافة لانطلاق هذا الحدث القاري المهم الذي يشهد مشاركة قياسية بتواجد 33 منتخبا آسيويا.

واضاف العنزي الذي يرأس اللجنة المنظمة للبطولة انه تم تجهيز مضمار الاتحاد بمنطقة كيفان من كافة النواحي سواء لجودة المضمار والميدان وكذلك توفير الأدوات والاجهزة اللازمة لاقامة منافسات البطولة بمختلف مسابقاتها التي تتنوع ما بين الجري والعدو لمسافات مختلفة والرمي والوثب والقفز وغيرها.

واوضح ان اللجنة وبدعم من الهيئة العامة للرياضة أعدت أماكن مناسبة لضيوف البطولة ورؤساء واعضاء الوفود الرياضية المشاركة في المنصة الرئيسية اضافة لتجهيز المدرجات للجماهير الكويتية وباقي المنتخبات المشاركة التي ترغب بحضور المنافسات لا سيما في ظل تواجد العديد من الجاليات الآسيوية في البلاد. وذكر ان البطولة التي يشرف عليها الاتحاد الآسيوي للعبة ستشهد تواجد مراقبين من الاتحادين الدولي والآسيوي وسيقودها منافساتها تحكيميا 30 فنيا دوليا مرشحين من الاتحاد الدولي اضافة الى العديد من المساعدين لمختلف المسابقات. وثمَّن العنزي رعاية رئيس اللجنة الاولمبية الكويتية الشيخ فهد الناصر للبطولة ما شكل دعما كبيرا من اللجنة لاستضافة هذا التجمع القاري الكبير الذي سيشهد مشاركة نحو 330 لاعبا ولاعبة من معظم منتخبات القارة الصفراء منوها بدعم الاتحاد الآسيوي للعبة برئاسة القطري دحلان الحمد لانجاح البطولة.

