الأبيض والبرتقالي يواجهان الصليبخات والشباب في «الطائرة»

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يلتقي الكويت مع الصليبخات في الـ 05:00 مساء اليوم وكاظمة مع الشباب في الـ 07:00 مساء ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الاتحاد للكرة الطائرة، وتقام المباراتان على صالة الاتحاد في مجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات المغطاة، كما يلعب اليوم أيضاً برقان مع الساحل في الـ 05:30 على صالة الشباب. وتقام البطولة بنظام الدوري من دور واحد على أن تتأهل الفرق الاربعة الأولى إلى الدور نصف النهائي حيث يلتقي الأول مع الرابع والثاني مع الثالث في نصف النهائي ويتأهل الفائزان إلى المباراة النهائية. في المباراة الأولى، يأمل الكويت في نسيان خسارته في مباراة «السوبر» أمام كاظمة الاثنين الماضي وتحقيق الانتصار على خصمه الصليبخات لتحقيق بداية قوية في البطولة. ويريد الأبيض الظهور بصورة مختلفة عن لقاء البرتقالي لتأكيد قدرته على المنافسة بجدية والمحافظة على ألقابه التي حققها الموسم الماضي. وفي المباراة الثانية يدخل كاظمة اللقاء امام الشباب وهو منتشٍ من تحقيق أول ألقابه هذا الموسم بالفوز بكأس السوبر. وظهر البرتقالي بصورة مميزة جدا أمام الكويت بقيادة مدربه الارجنتيني الجديد كريستيان داريو الذي ظهرت بصماته بوضوح على أداء الفريق وهو يأمل بمواصلة الأداء ذاته وتأكيد نيته في المنافسة على لقب البطولة.

