ركود عالمي قادم.. فماذا أعددتم له؟!

مال وأعمال

حذرت أوساط اقتصادية من ركود عالمي حاد كبير قادم في بداية 2023، ستشهده اقتصاديات العالم على غرار ركود 2008 الذي كان سببه الرهون والعقار، بل أسوأ، حيث أن الفارق بينهما أن هذا سببه قطاعين، والقادم سببه حروب وطاقة وهي محور ومحرك رئيس لاقتصاد العالم.

ولاشك أن جميع موجات الركود السابقة كانت هينة ويمكن تجاوزها، لكن تلك المتوقعة من قبل شركات الأبحاث العالمية المتخصصة تأتي بسبب أزمات الطاقة والحرب الروسية الأوكرانية وارتفاعات السلع وكذلك ارتفاع مستويات أسعار الفائدة وتضارب واضح في مؤشرات التعافي ما يجعلها مقلقلة وخطرة للغاية.

وبينت المصادر أن الكويت مطالبة بالعمل على توظيف فوائضها النفطية بشكل جيد وإدارتها بشكل احترافي لمواجهة ما أسمته «تسونامي ركود اقتصادي قادم في اسواق الاسهم وقطاعات عدة، سيلتهم كافة الفوائض التي تم تحقيقها بسبب ارتفاع أسعار النفط».

وقالت إن تلك التحذيرات باتت قاب قوسين أو أدنى، فالعديد من مراكز الأبحاث المتخصصة رشحت حدوث هذا الركود بنسب تجاوزت 98 %، حيث أشارت شركة الأبحاث «نيد دافيس» ترى أن فرصة حدوث ركود اقتصادي عالمي ارتفعت إلى 98 بالمئة، وهي نسبة لم تعلنها الشركة من قبل إلا في عامي 2008 و2020.

وأوضحت الشركة في تحذيرها من الركود العالمي، بحسب تقرير نشرته سي إن إن، أن التقييم الذي اعتمدت عليه يستند إلى 5 مؤشرات رئيسة. تتمثل في ازدياد قوة الدولار كبير وبأعلى مما كانت عليه في عقدين ماضيين. بالإضافة إلى ارتفاع كافة أسعار السلع دون استثناء وزيادة وتيرة أسعار الفائدة بشكل كبير، بالإضافة إلى موجات الارتفاع الكبير الذي شهدته أسواق الأسهم الأميركية ارتفاعات كبيرة، حيث قفز مؤشر «ستاندرد اند بورز 500» بنسبة 27 بالمئة خلال العام. ويضاف للأسباب السابقة عن المعاناة التي يشهدها الاقتصاد البريطاني بسبب زيادة التضخم بمعدلات هي الأعلى ضمن مجموعة دول السبع، ما يزيد من مخاوف الأفراد حول ارتفاع تكاليف الاقتراض، مع استمرار المركزي البريطاني في رفع معدلات الفائدة.

تباطؤ النمو

ووفق تقارير البنك الدولي، فإن معدلات النمو المتوقعة لدول مجلس التعاون الخليجي ستصل إلى 6.9 بالمئة في 2022، إلا أنها ستتعرض للتباطؤ الاقتصادي إلى 3.7 بالمئة في 2023 بسبب تراجع أسعار النفط.

ويشير التقرير إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي لن تعاني من ارتفاعات أسعار المواد الغذائية، بسبب ارتفاع ايراداتها من النفط وهو ما مكنها من تحقيق فوائض نفطية مكنها من الإنفاق على برامج لتخفيف معدلات التضخم على مواطنيها.

وتوقع البنك الدولي أن تشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نمواً قدره 5.5 بالمئة وهو نمو غير متساو في جميع أنحاء دول المنطقة، إلا أن هذا النمو سيتراجع إلى 5.3 بالمئة في 2023، حيث تسعى دول المنطقة لمكافحة تداعيات ما بعد جائحة كورونا المتمثلة في تداعيات الحرب الروسية - الأوكرانية على جميع الأسواق وكذلك ارتفاع أسعار الفائدة عالمياً.

ركود شديد

ويرى البنك الدولي أن النشاط الاقتصادي في منطقة شرق أوروبا وآسيا الوسطى سيظل في حالة ركود شديد خلال العام المقبل مع توقع حد أدنى للنمو بنسبة 0.3 بالمئة في عام 2023 بسبب استمرار صدمات أسعار الطاقة في التأثير على المنطقة».

وفيما يتعلق بالنطاق الأوسع لتداعيات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، قال البنك الدولي إن الاقتصاد العالمي «يضعف بفعل الحرب من خلال الاضطرابات الكبيرة في التجارة والغذاء وصدمات أسعار الوقود والتي تسهم مجتمعة في ارتفاع التضخم وما يترتب على ذلك من تشديد في ظروف التمويل العالمية».

وأشار تقرير البنك الدولي، إلى «تدهور النشاط في منطقة اليورو وهي الشريك الاقتصادي الأكبر للاقتصادات الناشئة والنامية في أوروبا وآسيا الوسطى بشكل ملحوظ في النصف الثاني من عام 2022 بسبب ضعف سلاسل التوريد وزيادة الضغوط المالية وانخفاض ثقة المستهلك والأعمال».

وحذر البنك الدولي في التقرير من «خطر الإجهاد المالي الذي لا يزال مرتفعا أيضا نظرا لارتفاع مستويات الديون والتضخم».

ورأى أن «الدول الأكثر تضررا ستكون تلك ذات الاعتماد المتوسط إلى المرتفع على واردات الغاز الطبيعي للتدفئة (التي تمثل 30 بالمئة من الطلب على الطاقة) أو الصناعة أو الكهرباء فضلا عن الدول التي ترتبط ارتباطا وثيقا بأسواق الطاقة في الاتحاد الأوروبي».

349 مليار دولار

وتوقع تقرير عالمي متخصص «انكماش الاقتصاد الأوكراني بنسبة 35 بالمئة هذا العام على الرغم من تضرر النشاط الاقتصادي بسبب تدمير القدرة الإنتاجية والأضرار التي لحقت بالأراضي الزراعية وانخفاض عدد العمالة» حيث تشير التقديرات إلى نزوح أكثر من 14 مليون شخص.

ووفقا لتقديرات البنك الدولي الأخيرة «يبلغ إجمالي احتياجات التعافي وإعادة الإعمار في أوكرانيا عبر القطاعات الاجتماعية والإنتاجية والبنية التحتية 349 مليار دولار على الأقل وهو ما يزيد على 1.5 من حجم اقتصادها قبل الحرب في عام 2021.

وأشار التقرير الصادر عن البنك الدولي إلى أن الأزمة في أوكرانيا والمستمرة منذ أواخر فبراير الماضي قد أدت «لإضعاف آفاق التعافي الاقتصادي للدول الناشئة والنامية في منطقة أوروبا وآسيا الوسطى بعد وباء كورونا».

