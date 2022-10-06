البورصة باللون الأخضر لليوم الثالث على التوالي

مال وأعمال

واصلت البورصة ارتفاعاتها لليوم الثالث على التوالي والاستقرار على اللون الأخضر، حيث حلقت القيمة السوقية الرأسمالية بارتفاع قدره 332 مليون دينار لليوم الثاني على التوالي لتستقر عند مستوى 43.45 مليار دينار مقابل 43.12 ملياراً مدفوعة بارتفاعات مؤشراتها الثلاثة التي واصلت لونها الأخضر. وقد ارتفعت المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت جماعياً في ختام تعاملات أمس؛ بدعم صعود 4 قطاعات في مقدمتها البنوك والتأمين. وارتفع مؤشر السوق الأول بنسبة 1%، وزاد العام بـ 0.87% وصعد «الرئيسي» 0.34%، وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 50 بنحو 0.64%.

وبلغت قيمة التداول 75.94 مليون دينار، وزعت على 257.12 مليون سهم، بتنفيذ 15.28 ألف صفقة. ودعم أداء الجلسة ارتفاع 4 قطاعات على رأسها البنوك والتأمين بنحو 1.55% لكل منهما، فيما انخفض 7قطاعات يتقدمها الطاقة بـ 3.16%، واستقر قطاعان آخران. وعلى مستوى الأسهم، تصدر «أهلية للتأمين» القائمة الخضراء بـ8.82%، بينما تقدم «تجارة» التراجعات بـ10.56%. وبشأن الأنشط، فقد جاء سهم «بيتك» المرتفع 2.04% على رأس أحجام التداول والسيولة بـ 35.41 مليون سهم، وبقيمة 30.42مليون دينار.

