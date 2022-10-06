سهم بيتك في بورصة البحرين غداً

مال وأعمال

أعلن بيت التمويل الكويتي «بيتك» عن إدراج سهم الشركة في بورصة البحرين اعتباراً من يوم غد الخميس 6 أكتوبر. وبحسب بيان لبورصة الكويت أمس، سيبدأ التداول اعتباراً من الساعة 9:30 صباحاً بالتوقيت المحلي في ممكلة البحرين على أن يكون رمز الشركة (Kfh).

ووافق مجلس مفوضي هيئة أسواق المال الكويتية في أغسطس الماضي على طلب إدراج أسهم بيت التمويل الكويتي «بيتك» في بورصة غير كويتية «بورصة البحرين».

وكان «بيتك» قد سجل في النصف الأول من العام الحالي أرباحاً بقيمة 138.08 مليون دينار، بنمو 35.1 % عن مستواها في الستة اشهر الأولى من العام الماضي البالغة 102.19 مليون دينار.

