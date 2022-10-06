إيقاف تداول سهم شركة تأمين في البورصة

مال وأعمال

أصدر مجلس مفوضي هيئة أسواق المال قرارا في اجتماعه رقم (36) لسنة 2022 بايقاف تداول احد أسهم شركات التأمين المدرجة في بورصة الكويت للأوراق المالية اعتباراً من تاريخ 06/10/2022، وفقاً لما يقضي به البندان رقم (3) ورقم (5) من المادة رقم 1-20 من الكتاب الثاني عشر، وذلك لحين قيام الشركة باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو معالجة الملاحظات الواردة في تقرير مراقب الحسابات الخارجي للشركة عن البيانات المالية للسنة المنتهية في 31/12/2021 والبيانات المالية المرحلية اللاحقة، وذلك بشكل يضمن أن يتم تسجيل أرصدة البيانات المالية بشكل عادل وسليم، وبشكل أخص فيما يتعلق ببند مستحق من حملة الوثائق بنحو 6.6 ملايين دينار. وبند قرض حسن لحملة الوثائق بنحو 1.5 مليون دينار. ليتوافق مع المعيار رقم 9 من المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، وما ينتج عنها من أثر على تلك البيانات المالية، على أن تقوم الشركة بالعمل على تزويد الهيئة ببيانات مالية تعكس الأثر المالي الناتج عن معالجة تلك الملاحظات في موعد أقصاه تاريخ 31/03/2023. وأضاف القرار انه على الشركة الالتزام بالعمل على تزويد الهيئة بتقرير اسبوعي بشأن التطورات والإجراءات التي تقوم بها لمعالجة وضع إيقاف سهم الشركة عن التداول المدرج في بورصة الكويت للأوراق المالية وذلك اعتباراً من تاريخ صدور القرار.

