السعودية.. السندات الخضراء تجذب 18 مليار دولار

مال وأعمال

تلقّى الصندوق السيادي السعودي طلبات تقدر بحوالي 18 مليار دولار لشراء أول إصدارته من السندات الخضراء بالدولار، التي جرى طرحها يوم الأربعاء على ثلاث شرائح، وفق ما نقلته «بلومبرغ» عن مصادر. وقد تجاوزت الطلبات 12 مليار دولار بعد ساعات من فتح باب الاكتتاب في السندات.

الشريحة الأطول أجلاً ممتدة إلى 100 عام، وهي الأُولى من نوعها ضمن إصدارات السندات الخضراء عالمياً، كما تُعَدّ أول مرة يطرح فيها صندوق سيادي في العالم سندات لهذا الأجل. ويعتزم الصندوق جمع نحو 500 مليون دولار منها. تأتي عملية البيع في الوقت الذي تسعى فيه المملكة العربية السعودية، إحدى أكبر الدول المصدرة للنفط في العالم، إلى تنويع اقتصادها بعيداً عن النفط الخام. تعهدت المملكة بتحييد الانبعاثات الكربونية بحلول 2060، وخصصت المليارات لتكنولوجيا احتجاز الكربون كجزء من هذا الهدف.

ويُعَدّ صندوق الاستثمارات العامة داعماً رئيساً لعديد من الطموحات الخضراء للمملكة، وسيستخدم عائدات بيع السندات لتمويل أو إعادة تمويل أو الاستثمار في واحد أو أكثر من المشاريع الخضراء مثل الطاقة المتجددة، وفق ما نقلته «بلومبرغ» عن نشرة إصدار السندات.

وقد جرى تكليف صندوق الاستثمارات العامة تطوير 70% من برنامج الطاقة المتجددة في المملكة، ويتوقع أن يستثمر أكثر من 10 مليارات دولار في مشاريع خضراء حتى عام 2026، وفقاً للوثيقة.

