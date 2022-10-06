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مال وأعمال

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البحرين: 290 مليون دولار استثمارات مباشرة في 9 أشهر


بلغ إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي جذبتها البحرين في 9 أشهر الأولى من العام الجاري 921 مليون دولار، مقابل استثمارات بقيمة 839 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي. وقال مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين، إن إجمالي 290 مليون دولار من الاستثمار المباشر جاء في قطاع التصنيع والخدمات اللوجستية. وأضاف المجلس في بيان أن الاستثمارات بقطاع التصنيع والخدمات اللوجستية أسست 25 شركة، كما ستوفر 1200 فرصة عمل في السنوات الثلاث المقبلة. وقال مجلس التنمية الاقتصادية إن التصنيع يمثل أكثر من 13 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للبحرين.


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