و«Samsung Pay» «KIB» أطلق «حلول الدَّفع المتطوّرة» عبر بطاقاته المصرفية

مال وأعمال

في إطار تنفيذ استراتيجيته في تعزيز بنيته الرقمية لمنظومة أعماله، أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) عن إطلاق وتفعيل خدمات Samsung Pay، وGarmin Pay، و Fitbit Pay الرقمية للدفع السريع، باستخدام الأجهزة الذكية كالهواتف والساعات الرقمية وأجهزة تتبّع النشاط الرياضي وغيرها، دون الحاجة لحمل البطاقات المصرفية، وإتمام الدفع بأمان مع المتاجر التي تستخدم أجهزة نقاط بيع متوافقة مع تقنيات هذه الخدمة.

وكان البنك قد قام بتطوير هذه الخدمات ليواكب آخر الابتكارات في مجال التكنولوجيا المصرفية حول العالم، في سعيه لتقديم خدماته بما يتناسب مع أسلوب حياة عملائه، علماً بأن هذه المنصات الرقمية تقدم حلولاً آمنة وفعالة لإجراء عمليات دفع سلسة ومتطوّرة بتقنية اتصال المدى القريب بين الأجهزة المتوافقة، والمعروفة بـ NFC.

وفي هذه المناسبة، صرحت المدير التنفيذي لخدمات البطاقات في KIB، ديما المليفي: “يواصل البنك تعزيز بنيته الرقمية لمنظومة أعماله بقطع أشواط كبيرة في تطوير الخدمات المصرفية بحلول رقمية مبتكرة، بما يشمل إطلاق أحدث خدمات الدفع الإلكتروني السريع والآمن - كـ Samsung, وGarmin، وFitbit Pay، والتي تتماشى مع نمط حياة عملائنا العصري الذي يتطلب استخدام وسائل وأدوات سريعة وآمنة لإدارة شؤونهم ومعاملاتهم المصرفية».

كما أوضحت المليفي أن جميع حاملي بطاقات KIB السحب الآلي، والائتمانية، ومسبقة الدفع مؤهلين لاستخدام خدمات الدفع الالكتروني من خلال خطوات بسيطة، تبدأ في تحميل التطبيق وانشاء حساب، ثم تفعيل الخدمة وإضافة البطاقة المرغوب باستخدامها، ومن ثم إدخال رمز التحقق المرسل، ليتم تفعيل خدمة الدفع الالكتروني للبطاقة، وإتمام الدفع بأمان عبر أجهزة نقاط بيع متوافقة مع تقنيات هذه الخدمة.

مشيرة إلى المزايا الأخرى لاستخدام Samsung, وGarmin، وFitbit للدفع الإلكتروني السريع والآمن من KIB في أنها تسهل لعملاء البنك عملية التبديل والاختيار بين

بطاقاتهم المصرفية نظراً لسهولة إطلاع العميل على البيانات في هاتفه الذكي، بالإضافة إلى إمكانية تسجيل 6 بطاقات مصرفية وعرض آخر 3 معاملات مع منصة Garmin و FitBit، وتسجيل 10 بطاقات مصرفية وعرض آخر 10 معاملات مع Samsung، مع امكانية حذف وحظر أي بطاقة مصرفية وفي أي وقت، وذلك لمزيد من الأمان.

وفي ختام تصريحها، نوهت المليفي إلى التزام KIB باستمرار تطوير باقة خدماته المصرفية وتقديم الحلول المبتكرة، وذلك ضمن خططه الاستراتيجية لتعزيز بنيته الرقمية لمنظومة أعماله، ليستمر بذلك في إثراء تجربة العملاء المصرفية المميزة مع البنك، بما يلبي احتياجاتهم ويمنحهم القيمة المضافة التي تلاقي تطلعاتهم.

