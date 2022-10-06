تحت شعار «كبارنا عطاء مستمر» «التسهيلات» رعت احتفال إدارة رعاية المسنين

مال وأعمال

في إطار سعيها المستمر والدؤوب وحرصا منها على تطبيق استراتيجيتها وبرامجها في الشراكة المجتمعية رعت شركة التسهيلات التجارية احتفالية اليوم العالمي للمسنين تحت شعار {كبارنا عطاء مستمر} الذي نظمته إدارة رعاية المسنين التابعة لوزارة الشؤون الاجماعية والعمل في فندق ومركز مؤتمرات ميلينيوم بحضور وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية فهد الشريعان، يأتي ذلك ايماناً من «التسهيلات» برعاية مثل هذه المبادرات والتي تعكس دورها في رعاية ودعم الانشطة والبرامج الاجتماعية والانسانية، حيث تستهدف مختلف شرائح المجتمع ولاسيما كبار السن باعتبارهم جزءاً لا يتجزأ من نسيج المجتمع الكويتي.

وفي هذا الصدد قال نائب الرئيس التنفيذي لشركة التسهيلات التجارية خالد العلى: «إن الكويت تشارك دول العالم الاحتفال بذكرى اليوم العالمي للمسنين اعترافاً بقدرهم ومكانتهم وتكريماً لهم وتدعيماً لدورهم في المجتمع بما يملكون من خبرة وحكمة حيث جاءت مساهمة شركة التسهيلات التجارية في هذا الاحتفال دعماً للدور الجليل الذي تقوم به وزارة الشؤون الاجتماعية في رعاية كبار السن وتوفير احتياجاتهم التي تحفظ لهذه الفئة مكانتها وقدرها والذي مثلته الكويت أفضل تمثيل من خلال كل ما تقدمه لكبار السن من خدمات تسهيلاً لحياتهم وتذليلاً لكل عقبة تواجههم». ومن ناحيته عبر مدير إدارة التسويق بشركة التسهيلات التجارية ثروت عدلي عن سعادته لرعاية احتفالية اليوم العالمي للمسنين الذي نظمته إدارة رعاية المسنين مؤكداً على أن الاحتفال بذكرى اليوم العالمي للمسنين هو لتجديد العهد بالعطاء والوفاء والعمل المخلص الجاد لإسعاد الامهات والأباء وتحسين اوضاعهم بكل الوسائل والإمكانات المتاحة. وأعرب عن الشكر لجميع العاملين مع كبار السن على الجهود المبذولة لخدمتهم ورعايتهم.

وعلى هامش الاحتفالية كرم الوزير فهد الشريعان شركة التسهيلات التجارية وتسليمها درعاً تذكارياً، كما زار معرض الشركة حيث أثنى على سجل شركة التسهيلات التجارية الحافل بالعديد من المبادرات والمشاركات المجتمعية والخيرية والثقافية ودورها الفعال في خدمة المجتمع والشراكة المجتمعية ولعبها دوراً أساسياً في تعزيز النشاط الاقتصادي في الكويت.

