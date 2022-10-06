رغم الضغوط.. «أوبك+» خفَّضت الإنتاج مليوني برميل

مال وأعمال

خفضت مجموعة «أوبك+» أمس إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يومياً اعتباراً من أول نوفمبر المقبل، في خطوة تستهدف دعم الأسعار التي شهدت تراجعاً في الربع الثالث، مسجلة بذلك أول خسارة فصلية منذ عامين.

وفيما ينعكس القرار إيجاباً على الإيرادات النفطية لدول مجموعة «أوبك+» ويدعم قدرتها المالية في مواجهة الارتفاعات القياسية لأسعار السلع والخدمات التي يشهدها الاقتصاد العالمي على وقع تداعيات الحرب الروسية - الأوكرانية، فإن القرار سيؤدي إلى تعميق أزمة الطاقة التي تعانيها الدول المستهلكة للنفط وتزيد من وتيرة الركود لديها.

وأوضح وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان أن «أوبك+» لم تمارس سياسة عدائية ضد أي طرف، مشيراً إلى أن «أوبك +» ستواصل الوفاء بالتزاماتها تجاه أسواق النفط والاقتصاد العالمي.

وتشير التوقعات إلى أن أسعار النفط سترتفع لمستويات عالية قد تتجاوز حاجز 120 دولاراً لبرميل النفط، وسيدفع ذلك إلى ارتفاع مستويات التضخم لأرقام غير مسبوقة ما يزيد من وتيرة الضغوط على الاقتصاد العالمي.

وفي رد فعل على خفض الانتاج، أوضح البيت الأبيض أنه على الولايات المتحدة أن تقلل الاعتماد على نفط «أوبك+» والمنتجين الأجانب.

ووفقا للمسودة التي أرسلها البيت الأبيض إلى وزارة الخزانة، والتي حصلت عليها شبكة CNN، فإنها وصفت احتمال خفض إنتاج النفط بأنه «كارثة كاملة»، وحذرت من أنه يمكن اعتباره «عملا عدائيا»..

وبمقتضى القرار ستصل حصة السعودية من الانتاج النفطي داخل مجموعة «أوبك+» ستنخفض بواقع 526 ألف برميل يومياً بدءاً من شهر نوفمبر المقبل وسيكون الانتاج بواقع 10.48 ملايين برميل يومياً. وسوف تقوم لجنة المراقبة في «أوبك +» بالاجتماع كل شهرين لمتابعة مستجدات السوق.

ووفق بيان «أوبك+»، فإنه تم تمديد إعلان التعاون حتى نهاية 2023 وعقد الاجتماعات الوزارية كل 6 أشهر. ولفتت الى أن المجموعة تتبنى سياسات استباقية وتأخذ زمام المبادرة. ولفتت الى أن «أوبك+» تجاوزت الأحداث الكارثية في العالم. وأضافت أنها نجحت في بقاء سوق الطاقة مستداماً مقارنة بالآخرين.

وكانت مصادر قالت لـ«رويترز» امس، ان مجموعة «أوبك+» قررت خفض انتاج النفط بمقدار مليوني برميل يوميا، اعتبارا من شهر نوفمبر المقبل، في خطوة تستهدف دعم الأسعار التي شهدت في الربع الثالث اول خسارة فصلية منذ عامين.

التخفيضات الكبيرة التي اقرتها مجموعة «أوبك+» جاء على الرغم من ضغوط الولايات المتحدة وغيرها من الدول المستهلكة لضخ المزيد من النفط في سوق تعاني بالفعل من شح الامدادات.

وتشير التقارير الى ان خفض «أوبك+» سيؤدي الى تعافي اسعار النفط التي هبطت الى نحو 90 دولارا بعدما كانت 120 دولارا قبل ثلاثة اشهر بسبب مخاوف من ركود اقتصادي عالمي ورفع اسعار الفائدة الأميركية وارتفاع الدولار.

يأتي القرار رغم الضغط على دول «أوبك+» لمنعها من المضي قدماً في تخفيضات كبيرة محتملة في انتاج النفط، مع سعي الرئيس الأميركي جو بايدن لمنع ارتفاع اسعار البنزين في الولايات المتحدة، بحسب ما ذكرت رويترز. وفي سياق متصل، حددت الحكومة الهولندية سقفا نهائيا لأسعار الغاز والكهرباء للمستهلكين، ويأتي ذلك في ظل ارتفاع اسعار موارد الطاقة في اوروبا. وقدرت الحكومة الهولندية انفاق نحو 23.5 مليار يورو (23.3 مليار دولار) على وضع حد اقصى لعقود الطاقة، مع مساعي حماية المستهلكين من تداعيات ارتفاع الأسعار. ويأتي القرار ليُضاف الى خطط حكومية اخرى لانفاق حوالي 18 مليار يورو في العام المقبل، لمساعدة الأسر على احتواء التضخم المتسارع، خاصة اصحاب الدخل المنخفض.

من جهة اخرى، قالت شركة «غازبروم» الروسية،، انها ستستأنف تصدير الغاز الى ايطاليا، عبر النمسا، وذلك بعد ان توقفت عن توريد الغاز. وأضافت الشركة الروسية انها تمكنت من ايجاد حل بشأن مبيعات الغاز، بالتعاون مع العملاء الايطاليين، بعد التغييرات التنظيمية في النمسا.

وكانت «غازبروم» علقت تسليم شحنات الغاز الطبيعي الى ايطاليا، في خطوة اثارت مزيدا من القلق بشأن ازمة الطاقة في اوروبا. وفي بيان نُشر على تيليغرام، القت شركة غازبروم باللوم في المشكلة على التغييرات التنظيمية في النمسا، وقالت انها تعمل بالاشتراك مع العملاء الايطاليين لحل المشكلة.

ووفقا لاَخر المؤشرات فان الامدادات العالمية بحدود 100.5 مليون يومياً حصة اوبك بلس 43.2 مليوناً منها.

