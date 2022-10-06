الإمارات تنفذ خطة واقعية للتحول في قطاع الطاقة

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أكد وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الاماراتي د. سلطان بن احمد الجابر ان ضمان امن الطاقة يعد عاملا اساسيا لاستمرارية النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام واحراز التقدم في العمل المناخي.

جاء ذلك في الكلمة الرئيسة التي ألقاها في منتدى «انرجي انتليجنس»، حيث قال: «ان معنويات السوق لا تعكس الأسس الرئيسية الحقيقية والسعة الاحتياطية المحدودة ونمو الطلب بعيد المدى، وهذا بدوره يؤكد عدم جدوى السياسات التي تدعو الى التخلي الفوري عن منظومة الطاقة الحالية قبل تطوير وتشغيل منظومة جديدة»، موضحاً ان العالم بحاجة الى استثمارات كبيرة في مصادر الطاقة الهيدروكربونية التي سيعتمد عليها في المستقبل لاستمرار النمو الاقتصادي المستدام.

مخاطباً الحضور من رؤساء اكبر وأهم شركات الطاقة في العالم، قال الوزير الاماراتي، والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، ان امن الطاقة يعد ركيزة اساسية للتقدم في كل القطاعات، وباعتبارنا رواد قطاع الطاقة العالمي، وفي ضوء المتغيرات التي يشهدها العالم، فقد اصبحت مسؤوليتنا في ضمان امن الطاقة اكثر وضوحا من اي وقت مضى.

وشدد قائلا: «علينا الالتزام بتخفيف تأثيرات نقص امدادات الطاقة العالمية، مع تركيز الجهود على التقاط وازالة الكربون وليس وقف الانتاج، كما يجب ان نتذكر على الدوام ان هدفنا هو خفض الانبعاثات وليس خفض معدلات النمو والتقدم».

وأضاف: «بينما يقترب موعد انعقاد الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف، ومع استعداد دولة الامارات لاستضافة الدورة الثامنة والعشرين من المؤتمر، نحن في حاجة الى تبني نهج شامل يحتوي جميع اصحاب المصلحة والمعنيين، بمن فيهم خبراء قطاع النفط والغاز، وذلك لضمان التخطيط الناجح للانتقال في قطاع الطاقة».

كما اكد وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الاماراتي الدكتور سلطان الجابر، حرص حكومة الامارات، على مد جسور التعاون والعمل مع جميع الشركاء للتخفيف من تأثير مصادر الطاقة الهيدروكربونية على المناخ، والبناء على خبرتها وريادتها على مستوى المنطقة كمُنتج مسؤول وموثوق للطاقة منخفضة وعديمة الانبعاثات.

وأوضح ان «أدنوك» تنفذ استثمارات ضخمة لرفع سعتها الانتاجية من «مربان»، الخام الرئيسي الذي تنتجه الشركة، والذي يعتبر واحداً من اقل خامات النفط في الانبعاثات، حيث تقل كثافة الكربون فيه عن نصف المتوسط العالمي للقطاع.

«كما تخطط «أدنوك» لمضاعفة سعتها الانتاجية من الغاز الطبيعي المسال ثلاث مرات لتصل الى اكثر من 15 مليون طن سنوياً، مدعومةً بمحطة «أدنوك» لشحن وانتاج الغاز الطبيعي والتي تبلغ طاقتها الانتاجية 9.6 ملايين طن في امارة الفجيرة، وتعمل «أدنوك» في الوقت نفسه على التوسع في استخدام التقنيات المتطورة والاستفادة من الطاقة الشمسية المتجددة والنووية السلمية لخفض الانبعاثات الناتجة عن عمليات انتاج النفط والغاز بنسبة 25 في المئة اضافية قبل نهاية هذا العقد»، بحسب تصريحات الدكتور سلطان الجابر؛ وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الاماراتي.

وتابع: «بالتزامن مع هذه الجهود، تعمل «أدنوك» على وضع اللبنات الأساسية وانشاء البنية التحتية لسلسلة القيمة لوقود الهيدروجين، والتوسع في استخدام تقنيات التقاط الكربون وتخزينه واستخدامه».

وباعتباره الحاصل على جائزة «شخصية العام التنفيذية في قطاع الطاقة من مؤسسة «انرجي انتليجنس» العام الماضي، قدم الدكتور سلطان احمد الجابر، نسخة هذا العام من الجائزة الى المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة في قطر، العضو المُنتدب والرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة، مشيداً بدوره في توسعة وتطوير قطاع الغاز الطبيعي في قطر.

