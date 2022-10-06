إيلون ماسك يعيد إحياء الاستحواذ على «تويتر»

مال وأعمال

قرر الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، ايلون ماسك، عكس المسار مع شركة تويتر فيما يتعلق بصفقة الاستحواذ، والمضي قدما في عملية الشراء مقابل 54.20 دولاراً للسهم. وبحسب وكالة انباء بلومبيرغ، فان قرار ايلون ماسك المضي قدماً في عملية الشراء يأتي بعد خلاف قوي مع شركة التواصل الاجتماعي حول صفقة الاستحواذ البالغ قيمتها 44 مليار دولار، والتي انتقلت الى ساحات القضاء بسبب خلاف حول عدد الحسابات المزيفة على موقع التواصل الاجتماعي الشهير. ومن المقرر ان يمثل ايلون ماسك امام القضاء في 17 اكتوبر الحالي، بعد ان قررت تويتر مقاضاته بسبب رغبته الانسحاب من الصفقة.

