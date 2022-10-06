مدبولي: زيارة رموز الأعمال الكويتيين لمصر تدفع التعاون

مال وأعمال

أكد د. مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن نصر السادس من أكتوبر سيظل نقطة مُضيئة في مسيرة التاريخ المصري الحديث، إذ تجسد تلك المناسبة الوطنية الخالدة صلابة رجال القوات المسلحة المصرية وتضحياتهم، حيث يقدمون أرواحهم ودماءهم دفاعا عن الوطن، ويتصدون بكل إقدام لأي خطر يُحدق بأبنائه، معرباً عن خالص تمنياته بدوام الرفعة والتقدم لجيش مصر العظيم.

وأعرب د. مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مُستهل اجتماع الحكومة برئاسته، عن سعادته بأن يشهد هذا الأسبوع مناسبتين غاليتين، الأولى احتفال الوطن بالذكرى التاسعة والأربعين لنصر أكتوبر المجيد، والثانية حلول ذكرى المولد النبوي الشريف.

وتطرق د. مصطفى مدبولي إلى زيارة الوفد الاقتصادي من دولة الكويت، الذي ضم عدداً من رموز مجتمع الأعمال بالكويت، وأعضاء غرفة تجارة وصناعة الكويت، لافتاً إلى ما شهدته الزيارة من لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، وكذا عقد منتدى الأعمال المصري الكويتي، مؤكداً تطلعه لأن تكون هذه الزيارة فرصة لزيادة التعاون بين البلدين، وزيادة الاستثمارات في المشروعات المختلفة، في إطار من التركيز على القطاعات ذات الأولوية لاقتصاد البلدين الشقيقين.

من ناحية أخرى، أكد رئيس الوزراء أهمية مواصلة العمل من أجل استمرار توافر السلع والمنتجات المختلفة في الأسواق، مع ضرورة ضبط الأسواق، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الحالية، مشيراً إلى أن موجة الغلاء الحالية تمس العالم كله، وتعاني منها مختلف البلدان ومصر جزء من العالم، والدولة تسعى دوماً لتوافر السلع المختلفة في الأسواق، وكذا التخفيف قدر الإمكان من وطأة هذه الأزمة على المواطنين، لافتا إلى أن الدولة تنفذ حالياً بتوجيهات من الرئيس حزمة حماية اجتماعية يستفيد منها ملايين المصريين.

كما تحدث د. مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن الاستعدادات التي تتم على قدم وساق، لاستضافة مؤتمر المناخ COP27، مؤكداً ضرورة التنسيق الفاعل بين الجهات المعنية بالإعداد والتنظيم، لخروج الحدث بالصورة المطلوبة التي تعكس قدرة مصر وتأثيرها.

