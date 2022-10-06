البورصة تقرع الجرس احتفاءً بمبادرة نشر الثقافة المالية

مال وأعمال

قرعت بورصة الكويت الجرس للسنة الثانية على التوالي احتفاءً بمبادرة نشر الثقافة المالية والاستثمارية في «الأسبوع العالمي للمستثمر»، والتي تهدف الى زيادة الوعي بأهمية وضرورة التثقيف المالي وتأثيره على الحياة وذلك بالتعاون مع جمعية انجاز الكويتية وجمعية المحللين الماليين المعتمدين في الكويت.

ويعتبر اسبوع المستثمر العالمي بمثابة حملة عالمية برعاية المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO)، وبالتعاون مع الاتحاد العالمي للبورصات (WFE)، يهدف لزيادة الوعي بأهمية تثقيف المستثمرين وحمايتهم، وتسليط الضوء على المبادرات المختلفة لمنظمي ومشغلي اسواق المال في هذين المجالين الهامين. وتعتبر نسخة 2022 السنة السادسة لهذه الحملة، حيث شارك فيها عدد قياسي من البورصات بلغ اكثر من 100 بورصة واحدى عشر منظمة عالمية. ذلك وتقام هذه المبادرة عالمياً على مدى اسبوع من الاثنين 3 اكتوبر الى الأحد 9 اكتوبر 2022، وتركزت حملة هذا العام على مرونة المستثمرين والتمويل المستدام.

وفي هذا الأسبوع، نظمت بورصة الكويت حلقة نقاشية حول التثقيف المالي، واقامت ندوة حول ادارة المخاطر ومستقبل هذا القطاع بالتعاون مع جمعية المحللين الماليين المعتمدين في الكويت.

وبهذه المناسبة، صرح محمد العصيمي، الرئيس التنفيذي لبورصة الكويت، قائلاً: «تنضم بورصة الكويت الى اكثر من 100 بورصة عالمية، وذلك لقرع الجرس احتفاء بأسبوع المستثمر العالمي وزيادة الوعي بالثقافة المالية. كما تستمر بورصة الكويت بالشراكة مع منظمات ومؤسسات عالمية رائدة، في رفع المستوى والوعي حول الثقافة المالية، وخاصة في سوق المال الكويتي».

من جانبه، قال آشلي الدير، رئيس مجلس المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO) والرئيس التنفيذي للجنة هونغ كونغ للأوراق المالية والعقود الآجلة: «يسرنا ان نرحب باطلاق النسخة السادسة من الأسبوع العالمي للمستثمر، والذي تنظمه المنظمة الدولية لهيئات الاوراق المالية بالتعاون مع الاتحاد العالمي للبورصات. ذلك وقد شهدنا خلال العامين الماضيين مشاركة اعداداً متزايدة من المستثمرين الأفراد في اسواق المال، والذين يواجهون تحديات جديدة مثل الضغوطات الناتجة عن التضخم وحالات عدم اليقين الناجمة عن التوترات الجيوسياسية. لذلك، يجب علينا تعزيز مرونة وثقة المستثمرين للمشاركة في الأسواق المالية من خلال مبادرات التثقيف المالي وحماية المستثمرين».

الشراكة مع «إنجاز» الكويت

بالاضافة الى الفعاليات التي عقدت خلال الأسبوع العالمي للمستثمر، فقد اعلنت بورصة الكويت عن شراكة مع جمعية انجاز الكويتية، وهي منظمة تقوم باعداد وتأهيل شباب وشابات الكويت بالمعلومات والمهارات اللازمة، بما في ذلك الثقافة المالية، لكي يصبحوا منتجين ومؤثرين في الاقتصاد الكويتي، اضافة الى توفير برامج التطوع المهني في المدارس والجامعات. ذلك ومن خلال هذه الشراكة، ستقوم البورصة برعاية مبادرتي المعرفة المالية (Financial Literacy) وبرنامج قادة المستقبل (Future Leaders).

قال العصيمي: «نواصل دعم وتطوير المبادرات المؤثرة التي تركز على التعليم، اضافةً الى تعزيز التعاون مع شركائنا الاستراتيجيين مثل الجمعية الكويتية للمحللين الماليين المعتمدين والجامعات المحلية وشركاء بورصة الكويت عبر المجتمع الاستثماري. وبهذا الصدد، نعلن اليوم عن شراكة جديدة مع جمعية انجاز الكويتية، والتي من خلالها سنسعى لتثقيف جيل جديد من المهتمين بأسواق المال».

كما اشادت ليلى هلال المطيري، الرئيسة التنفيذية لجمعية «انجاز» الكويتية بجهود بورصة الكويت في دعم المبادرات المتعلقة بتثقيف الشباب وزيادة وعيهم بالثقافة المالية، وقالت بأن «رغبة بورصة الكويت في دعم الشباب وتزويدهم بالمهارات المالية اللازمة في عمر مبكر لمواجهة تحديات المستقبل يلبي احد اهداف جمعية انجاز الكويتية، فالاهتمام بالشباب اصبح ضرورة ملحة، فهذا الدعم يعزز دور جمعية انجاز الكويتية في ممارسة نشاطها التدريبي والذي يهدف لتمكين الشباب».

وأضافت: «كما ان برامج انجاز الكويت المتخصصة في المعرفة المالية هي برامج عالمية معتمدة تقدم في المدارس الحكومية والخاصة ولمختلف المراحل الدراسية وهي برامج تساهم في خلق جيل يطمح لمستقبل افضل دائماً».

تعليقاً على الشراكة المثمرة بين الطرفين، قالت امينة ابوتلف، رئيسة جمعية المحللين الماليين المعتمدين في الكويت «نفخر بعلاقتنا مع بورصة الكويت ونؤمن بأن تبني مبادرة التوعية المالية يسهم بشكل مباشر في تحسين بيئة الاستثمار وثقافة المستثمرين بشكل عام. ذلك ومنذ تأسيس جمعية المحللين الماليين المعتمدين في الكويت في عام 2008، عملنا على رفع معايير وأخلاقيات السلوك المهني في القطاع المالي وتثقيف المستثمرين وحمايتهم من خلال تعزيز نزاهة السوق والشفافية بين صنّاع السياسات والهيئات التنظيمية الاقليمية».

