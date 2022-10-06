«الغرفة»: صقل مهارات كوادر «الدبلوماسي»

مال وأعمال

استقبلت غرفة تجارة وصناعة الكويت أمس الأربعاء المتدربين بمعهد سعود الناصر الصباح الدبلوماسي، حيث رحب حمـــد جـــراح العمـــر - نائب المدير العام بالغرفة بالمتدربين وأبدى استعداد الغـرفة الدائم لاستضافتهم وتقديم الخدمات كافة لمساعدتهم، وأكد استمرار الغرفة الدائم في التعاون مع وزارة الخارجية الكويتية لصقل مهارات الكوادر الكويتية الجديدة من العاملين في السلك الدبلوماسي، كما عرج حمد العمر على التواصل المستمر بين وزارة الخارجية والغرفة باللجان المشتركة كذلك في حل العقبات التي تواجه الشركات الكويتية في الخارج، وعرض الفرص الاستثمارية والمعارض والمؤتمرات داخل الكويت وخارجها.

كذلك اطلع المتدربون على دور الغرفة كمؤسسة اقتصادية عريقة ذات نفع عام تقدم خدماتها لمنتسبيها من الشركات والمؤسسات الأعضاء بالغرفة واسهاماتها في تنمية القطاع الخاص وتجربة الغرفة في الارتقاء بخدماتها عبر استخدام الأساليب الحديثة والتقنيات المتطورة في جميع اعمالها، بما يعود بالمنفعة لأعضائها والسرعة في انجاز خدماتها.

كما التقى المتدربون بمسؤولين من الغرفة، والذين قاموا بدورهم بشــــرح واف عـــــن كــل ادارة مـــن ادارات الغرفة وتقديـــــم نبـــــذة عـــــن مركـــــز اصحـــــاب الأعمــــال ومركز عبدالعزيز حمد الصقر للتنمية والتطوير ومركز الكويت للتحكيم التجاري وادارة المعاملات، والدور الذي يقومون به من خلال مواقعهم، ونقل خبراتهم وتجاربهم للمتدربين للاستفادة منها مستقبلا.

