«أسواق المال» نظَّمت ورشة لمسودة «Fintech»

مال وأعمال

قامت هيئة اسواق المال بتقديم وعرض ورشة العمل التوعوية (عن بعد- عبر منصة ZOOM) بشأن المسودة الأولية للاطار التنظيمي لمشروع التقنيات المالية Fintech، والتي شارك بها العديد من الجهات المخاطبة بقانون الهيئة والمعنيين بسوق المال بالدولة الذين تجاوز عددهم 80 شركة مرخصة بأنشطة الأوراق المالية والمؤسسات والجهات العامة والخاصة في الدولة، حيث تم من خلال تلك الورشة تقديم شرح وافي للأحكام المنظمة للمجموعة الأولى من الخدمات المحددة لهذا الاطار التنظيمي، والتي تمثلت في مسودة التعليمات الخاصة بخدمة التمويل الجماعي القائم على الأوراق المالية وخدمة مستشار الاستثمار الآلي، وتم الاجابة على جميع الاستفسارات المقدمة من المشاركين في هذا الجانب، وتأكيداً على حرص الهيئة نحو تعميم الفائدة على الجميع، قامت الهيئة بتحميل تسجيل مرئي كامل لهذه الورشة بموقعها الالكتروني على شبكة الانترنت ليتم توفير ما تقدم من مواد ومعلومات توعوية خلال الورشة، حتى تعم الفائدة لكل الجمهور ومن لم يسعفه الأمر للمشاركة.

هذا وترى هيئة اسواق المال بأن هذه الخطوة ستسهم في رفع جودة الملاحظات والمقترحات التي سيتم تقديمها خلال عملية استبيان آراء جميع المتعاملين في السوق المالي وكذلك المعنيين بأنشطة الأوراق المالية على وجه العموم على المسودة الأولية لتعليمات مشروع التقنيات المالية Fintech سالفة الذكر، والتي من المقرر ان تنتهي الفترة المحددة لها في نهاية يوم عمل الأحد الموافق 9 اكتوبر 2022، حيث سيليها استكمال المراجعات القانونية لتأكيد التعديلات التنظيمية والتشريعية المحلية اللازمة على احكام الاطار التنظيمي والأحكام الأخرى ذات الصلة، والتي من شأنها ان تمكن جميع المعنيين بخدمات ومنتجات التقنيات المالية «Fintech» من المشاركة بها دون مواجهة أي معوقات.

