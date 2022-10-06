الأمير: وفَّق الله الجميع لما فيه خير الوطن ورفعته

وطن النهار

استقبل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد قبل ظهر أمس بدار يمامة العامر سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حيث أحاط سموه بالمشاورات التقليدية لتشكيل الحكومة الجديدة التي أجراها سموه مع كل من: مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة السابق وأحمد السعدون رئيس مجلس الأمة الأسبق وسمو الشيخ ناصر المحمد رئيس مجلس الوزراء الأسبق وسمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء الأسبق وسمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء السابق وسمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.

وقد أثنى صاحب السمو أمير البلاد على جهود سمو ولي العهد المقدرة كما زوده بتوجيهات سموه السديدة والرشيدة سائلا سموه المولى - تعالى- التوفيق للجميع لكل ما فيه خير ورفعة الوطن العزيز.

وقد صدر أمر أميري بتعيين سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء وتكليفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة.

وجاءنا من الديوان الأميري ما يلي: أمر أميري بتعيين رئيس مجلس الوزراء- بعد الاطلاع على الدستور.- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443 هـ الموافق 15 نوفمبر 2021 م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية.- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 6 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 2 أكتوبر 2022 م بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء.- وبعد المشاورات التقليدية.

أمرنا بالآتي مادة أولى: يعين سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء ويكلف بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة وعرض أسمائهم علينا لإصدار مرسوم تعيينهم.

مادة ثانية: على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ أمرنا هذا وإبلاغه الى مجلس الأمة ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

ولي العهد مشعل الأحمد الجابر الصباح صدر بقصر السيف في: 9 ربيع الأول 1444 هـ الموافق: 5 أكتوبر 2022 م.

