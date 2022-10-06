السيرة الذاتية لسمو رئيس مجلس الوزراء

وطن النهار

صدر أمس الأربعاء أمر أميري بتعيين سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء وتكليفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة في ثاني حكومة يكلف سموه بتشكيلها.

وضمت السيرة الذاتية لسمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ما يلي:

ولد الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح في الكويت عام 1956 وهو نجل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد.

- حصل الشيخ أحمد نواف الأحمد على شهادة بكالوريوس التجارة من جامعة الكويت وتدرج في السلك العسكري حتى وصل إلى رتبة فريق أول.

- شغل منصب وكيل وزارة مساعد لشؤون الجنسية والجوازات في وزارة الداخلية ثم منصب الوكيل المساعد لشؤون التعليم والتدريب بالوزارة.

عين الشيخ أحمد نواف الأحمد بعد تقاعده من وزارة الداخلية محافظا لمحافظة حولي وتقلد العديد من المناصب القيادية.

في نوفمبر 2020 صدر أمر أميري بتولي الفريق أول م. الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح منصب نائب رئيس الحرس الوطني بدرجة وزير.

في مارس 2022 صدر أمر أميري بتعيين الفريق أول م. الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح نائبا أول لرئيس مجلس الوزراء وزيرا للداخلية.

في 24 يوليو 2022 صدر أمر أميري بتعيين الفريق أول م. الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء.

رفع سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح في الثاني من أكتوبر الحالي كتاب استقالة الحكومة إلى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

