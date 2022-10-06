«إسهامات المرأة الكويتية في علم الجغرافيا» برعاية فادية السعد

وطن النهار

ترعى رئيس مجلس ادارة الجمعية الكويتية التطوعية النسائية لخدمة وتنمية المجتمع الشيخة فادية السعد العبدالله السالم الصباح مؤتمر المرأة الكويتية واسهاماتها في علم الجغرافيا الذي تقيمه الجمعية الجغرافية الكويتية ممثلة بلجنة المرأة الجغرافية في الثامن من شهر فبراير من العام المقبل.

واشارت الجمعية الجغرافية في بيان صحافي إلى ان المرأة تلعب دورا اساسيا في نهضة المجتمع بجانب تخصصها الجغرافي المميز فهي تطمح بتطوير مستقبلها العلمي بمشاركة التخصصات القريبة من تخصصها وتهتم بالبيئة المحيطة من حولها وتسهم في مجالات علمية عديدة لتطوير علمها، وايمانا بأهمية دور المرأة في هذا المجال رأينا بأن يخصص لها فترة من العام بتحديد وتوضيح اهم الارتباطات بالمجالات العلمية الاخرى بيوم مميز لها.

واوضحت ان المرأة الكويتية لها اسهامات بارزة في جميع مجالات الحياة الكويتية منوهة بجهدها وعملها وعطائها على مر التاريخ ومؤكدة انها شريك فاعل وطرف اساسي في المجتمع لا غنى عنه.

واشارت الى ان المؤتمر يهدف الى توضيح دور المرأة في المحافظة على البيئة بمحافظتها على الموارد الطبيعية، وترشيد استهلاكها وابراز دور المرأة في الدراسات البيئية الطبيعية للارض وتطورها من تغيرات في الصحاري او على السواحل والعوامل المؤثرة عليها ودور المرأة في دراسة الغلاف الجوي وتأثير تغير المناخ على النبات والتربة.

واوضحت ان المؤتمر يهدف ايضا الى بيان اهمية دور المرأة في دراسة الجغرافيا البشرية من سكان تطور حضري وتأثيره على الصحة والامراض والاوبئة وتأثيره على التنمية الحضرية، ودورها في الدراسات الحديثة المستخدمة من نظم المعلومات الجغرافية وتطورها، وابراز دور وسائل الاعلام في التثقيف والتوعية للمرأة.

