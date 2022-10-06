سفير المكسيك هنَّأ بذكرى مبايعة صاحب السمو وتزكية ولي العهد

وطن النهار

هنأت سفارة المكسيك لدى الكويت بالذكرى الثانية لتولي صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد سدة الحكم ومبايعة سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد وليا للعهد.

وقالت في بيان: بالنيابة عن حكومة وشعب المكسيك يتشرف السفير ميغيل انخيل ايسيدرو بتقديم خالص التهنئة واطيب التمنيات بمناسبة الذكرى السنوية الثانية لتولي صاحب السمو الشيخ نواف الاحمد سدة الحكم اميرا للكويت، وسمو الشيخ مشعل الأحمد وليا للعهد لدولة الكويت.

واضافت: ويود السفير ايسيدرو ان يعبر عن تمنياته لسموهما بدوام النجاح في مساعيهما الرشيدة، وتلتزم الحكومة المكسيكية بالعمل عن كثب مع حكومة دولة الكويت بما يعود بالمصلحة المشتركة على البلدين والشعبين.

ومضى البيان يقول على لسان السفير ايسيدرو: «على مدى 46 عاما مضت، دأبت كل من الكويت والمكسيك على بناء دعائم قوية من التفاهم ترتكز على اوجه التشابه العديدة بين الثقافتين، فالمكسيك دولة تتمتع بامكانات هائلة في مجال الثقافة، وهذا ما ادى الى تيسير العمل الترويجي الذي ظلت السفارة تؤديه على السنوات الماضية في الكويت، فمن خلال مختلف الانشطة، مثل اقامة المعارض والحفلات الموسيقية والمعارض الغذائية، اصبح من المتاح للمكسيك ان تعرض افضل ما لديها، الامر الذي أدى بدوره الى رفع درجة الاهتمام لدى السائحين الكويتيين».

وجاء في ختام البيان: يتقدم السفير بأطيب تمنياته بموفور الصحة والسعادة لسمو الأمير وسمو ولي العهد -حفظهما الله-، متمنيا لهما المزيد من النجاح في مساعيهما الجليلة.

