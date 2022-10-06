8 % فقط من مواليدنا يتلقون الرضاعة الطبيعية

وطن النهار

قال ممثل منظمة الصحة العالمية في الكويت أسعد حفيظ ان انخفاض معدلات الرضاعة الطبيعية «الخالصة» في الكويت مؤشر قوي على ضرورة التعاون عبر جميع القطاعات لدعم التغذية المثلى للأطفال الرضع.

جاء ذلك في كلمته خلال ندوة توجيهية نظمها المكتب القطري لمنظمة الصحة العالمية في الكويت بالتعاون مع الهيئة العامة للغذاء والتغذية ووزارة الصحة بشأن مبادرة المستشفيات الملائمة للأطفال في بيت الأمم المتحدة.

وأشار الى ان منظمة الصحة العالمية كانت قد أطلقت مبادرة المستشفيات الملائمة للأطفال بالتعاون مع اليونسيف في العام 1991 وتهدف الى ضمان حصول الأمهات والمواليد على الرعاية المناسبة في الوقت المناسب قبل اقامتهم في مرفق يقدم خدمات رعاية الامهات والمواليد وأثناء اقامتهم فيه لتمكين توفير التغذية المثلى للمواليد لتعزيز صحتهم ونمائهم.

ولفت الى انه بالنظر الى الاهمية الأكيدة للرضاعة الطبيعية فإن المبادرة تحمي الرضاعة الطبيعية وتشجعها وتدعمها وفي الوقت نفسه تيسر تقديم الرعاية والتغذية الملائمتين في الوقت المناسب للمواليد الذين لا يرضعون طبيعيا وتستند في ذلك الى الخطوات العشر للرضاعة الطبيعية الناجحة.

بدورها أشارت وكيلة وزارة الصحة المساعد لشؤون الخدمات الطبية الخاصة الدكتورة فاطمة النجار الى الاحصاءات الواردة في تقرير الترصد الغذائي الوطني، لافتة الى انه ثبت ان الاستثمار في مرحلة الطفولة المبكرة له تأثير كبير على الصحة والتحصيل الدراسي والانتاجية في حياة الأشخاص.

بدورها استعرضت مديرة ادارة تغذية المجتمع بالهيئة العامة للغذاء والتغذية الدكتورة منى الصميعي لمحة عامة على اختصاصات اللجنة الوطنية للرضاعة الطبيعية ودورها المحوري في النهوض بالشراكات بين القطاعين العام والخاص من اجل تعزيز تغذية الرضع والأطفال في جميع أنحاء الكويت.

