تدشين «طب وجراحة العيون» في الجهراء

وطن النهار

دشَّن وزير الصحة د. خالد السعيد قسم طب وجراحة العيون في مستشفى الجهراء الجديد وذلك في إطار خطة الوزارة بشأن اعتماد نماذج المستشفيات المتكاملة والشاملة كأسلوب لتقديم الخدمة الصحية تسهيلا على المواطنين.

وأكد السعيد في تصريح صحافي بهذه المناسبة أن الافتتاح يعتبر خطوة من خطوات العمل على استكمال التحول إلى اللامركزية في تقديم الخدمات الصحية.

من جهتها قالت رئيسة قسم طب وجراحة العيون بمستشفى الجهراء د. عهود خليفة في تصريح مماثل: إن التدشين يهدف إلى تقديم خدمة صحية متميزة بأحدث وسائل التشخيص المبكر في أمراض العيون المختلفة مع توفير أحدث الأجهزة والأدوات الجراحية لكل جراحات العيون التخصصية.

وأوضحت خليفة أن خدمات القسم متكاملة فيما يتعلق بتخصصات طب وجراحة العيون ويشمل عيادات العيون بجميع تخصصاتها ويضم سبع غرف في تخصصات «القرنية والمياه البيضاء - الجلوكوما - الشبكية والجسم الزجاجي - محجر العين والجفون - عيون الأطفال والحول».

