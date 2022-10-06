حصد مقاعد «الوطني لطلبة الجامعة»

وطن النهار

حصد تحالف قائمتي «الائتلافية والاتحاد الإسلامي» مقاعد الهيئة الإدارية للاتحاد الوطني لطلبة جامعة الكويت بفوزه بالمركز الأول في الانتخابات التي جرت اول من امس الثلاثاء بحصوله على 9547 صوتا. وأشاد نائب رئيس الهيئة التنفيذية لشؤون الأفرع للاتحاد مصعب الملا في تصريح لـ«كونا» بإقبال طلاب وطالبات الجامعة بمختلف الكليات العلمية والأدبية والطبية على مشاركتهم وإنجاحهم لهذا العرس الديموقراطي الطلابي. وذكر الملا أن القائمة المستقلة حلت في المركز الثاني بحصولها على 3687 صوتا فيما جاءت القائمة الإسلامية في المركز الثالث بـ347 صوتا، مبينا أن إجمالي عدد الأصوات بلغ 581ر13 مقسمة على القوائم الثلاث من 20 لجنة اقتراع في جميع كليات جامعة الكويت. وأشار إلى أن الاتحاد الوطني لطلبة جامعة الكويت يستهدف خدمة الطلبة وتحقيق مطالبهم للارتقاء بمستوى الجامعة التي تعد أعلى صرح أكاديمي في البلاد في حين يعد الاتحاد الوطني للجامعة أحد أكبر الفروع في عدد الطلبة يذكر أن اتحاد طلبة جامعة الكويت تأسس في 24 ديسمبر 1964 بعد قيام وفد طلابي بتمثيله في المؤتمر التأسيسي الأول للاتحاد الوطني لطلبة الكويت.

