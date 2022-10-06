loader

وطن النهار

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

أمن الجهراء أحبط محاولة لترويج 24 ألف حبة «لاريكا»


كتب مشعل عبدالله: تمكن رجال مديرية امن الجهراء من ضبط شخص وبحوزته 24 ألف حبة لاريكا، و تمت احالته إلى الجهات المختصة. وذكرت الادارة العامة للعلاقات والاعلام الامني انه استمرارا لجهود وزارة الداخلية في مكافحة آفة المخدرات والمؤثرات العقلية وضبط مهربيها ومروجيها، تمكن قطاع الامن العام ممثلا في مديرية امن الجهراء من ضبط شخص وبحوزته 24 الف حبة لاريكا. وفي التفاصيل انه واثناء قيام نقطة تفتيش بمهامها الامنية في منطقة تيماء، قام قائد مركبة بايقافها وهي في وضع التشغيل قبل النقطة الامنية ولاذ بالفرار جريا على الاقدام، فتمت متابعته من قبل افراد النقطة وضبطه.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كتّاب اليوم
المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة