أمن الجهراء أحبط محاولة لترويج 24 ألف حبة «لاريكا»

وطن النهار

كتب مشعل عبدالله: تمكن رجال مديرية امن الجهراء من ضبط شخص وبحوزته 24 ألف حبة لاريكا، و تمت احالته إلى الجهات المختصة. وذكرت الادارة العامة للعلاقات والاعلام الامني انه استمرارا لجهود وزارة الداخلية في مكافحة آفة المخدرات والمؤثرات العقلية وضبط مهربيها ومروجيها، تمكن قطاع الامن العام ممثلا في مديرية امن الجهراء من ضبط شخص وبحوزته 24 الف حبة لاريكا. وفي التفاصيل انه واثناء قيام نقطة تفتيش بمهامها الامنية في منطقة تيماء، قام قائد مركبة بايقافها وهي في وضع التشغيل قبل النقطة الامنية ولاذ بالفرار جريا على الاقدام، فتمت متابعته من قبل افراد النقطة وضبطه.

