ضبط عشرات المخالفين داخل سوق الجمعة

وطن النهار

نفذت اللجنة المشتركة، مساء أمس الأول، حملة تفتيشية مفاجأة داخل سوق الجمعة بمنطقة الري بالتنسيق مع وزارة الداخلية، للتحقق من عمل العاملين في البسطات التابعة لاصحاب العمل المصرح لهم من قبل ادارة السوق وعمالة المناولة المسجلة في عقد سوق الجمعة.

في هذا السياق، كشف نائب المدير العام لقطاع حماية القوى العاملة بالانابة مدير ادارة تفتيش العمل بالهيئة العامة للقوى العاملة فهد علي مراد لـ النهار، عن ان الحملة اسفرت عن ضبط عدد ضخم من العمالة من مادة 18 ومادة 20 ومواد اخرى من مواد الاقامة وتم تسجيل اخطارات مخالفة والتدقيق على البيانات والتحقق من المخالفات المرصودة.

وقال مراد، ان هذا الاجراء خطوة من الاجراءات المتبعة للهيئة العامة والجهات المعنية لضبط سوق العمل وضبط المخالفين، ما يعزز انضباط سوق العمل والتأكد من ان جميع العاملين يحملون اذونات عمل صادرة من الهيئة في مواقع سليمة وضمن اجراءات قانونية صحيحة.

إبعاد المضبوطين

واردف القول: بعد ان يتم ضبط العمالة يبدأ دور وزارة الداخلية بالتحقق منها مثل وجود بلاغات تغيب صادرة بحقها أو اي ضوابط امنية اخرى تستدعي ابعاد العمالة عن البلد، مضيفا أما بالنسبة للسوق فنحن بصدد انشاء مكتب دائم للقوى العاملة في القرب من البسطات لمتابعة العمالة بالاضافة لاجراءات اخرى لتسهيل عملية التفتيش ومتابعة حركة العمالة.

وحول الإجراءات الإدارية التي تعقب العمل الميداني بعد ضبط العمالة، أوضح مراد: انه يتم فرز البطاقات حسب مواد القانون وانشطة الشركات والتحقق منها حتى لا تتم ضبطية لعامل يعمل بصفة قانونية، ثم نحرر الاخطارات ونتابع اصحاب عمل العمالة التي تعمل بشكل مخالف داخل السوق.

وعما إن كانت هناك آلية جديدة لتسهيل عمل فريق التفتيش داخل سوق الجمعة وتفادي المشاكل، أفاد مراد: أننا نعمل على ايجاد آلية شاملة تسهل عمل مفتشي الهيئة للتحقق من ان العمالة التي تعمل داخل البسطات في سوق الجمعة نظامية ومأذون لها بالعمل في هذه البسطات، فجهود اعضاء فرق التفتيش المبذولة كبيرة وهي محل تقدير ما يجعلنا نعمل دائما للتسهيل عليهم لضبط السوق بنسبة اكبر، فهم يعملون تنفيذا لقوانين وقرارات تصب في مصلحة السوق وكذلك مصلحة المواطن لاسيما في التأكد من ان المستهلك يتلقى الخدمة من عمالة تعمل بشكل رسمي لتفادي اي مشاكل تحدث.

العمالة المخالفة

من جانبه، أكد رئيس فريق التفتيش محمد الظفيري، أن اجمالي المضبوطين من العمالة الوافدة داخل سوق الجمعة بلغ 162 عاملا مخالفا لقانون العمل، موضحا أن العدد ينقسم بين 41 عاملا مسجلا وفق المادة 18 على المشاريع الحكومية، و31 عاملا منزليا وفق المادة 20، و89 عاملا مسجلا على المادة 18 في القطاع الأهلي، وعامل واحد على المادة 18 يعمل في احدى الجهات الحكومية.

وأشار الظفيري إلى ان حملات الهيئة التفتيشية تجري على قدم وساق فكانت وما زالت وستستمر على جميع المواقع في مختلف المحافظات والفصول والاوقات للقيام بالدور المطلوب منها سعيا لتحقيق الطموح المنشود في تنظيم سوق العمل الكويتي.

وأعرب الظفيري، عن شكره لرجال الامن العام في وزارة الداخلية الذين أشرفوا على عمليتي ضبط مداخل ومخارج السوق لضمان عدم خروج العمالة المخالفة، مؤكدا أن الدور الذي يقومون به كبير جدا من خلال الجهود التي يبذلونها إلى جانب فريق التفتيش.

