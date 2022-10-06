نتائج الانتخابات.. كشفت «سطحية» استطلاعات الرأي

وطن النهار

أظهرت النتائج الرسمية لانتخابات مجلس الأمة الأخيرة (أمة 2022) مفاجآت سواء لجهة فوز أو خروج أسماء غير متوقعة أو من جهة عدد الاصوات التي حاز عليها البعض الآخر وتجاوزت التوقعات والتقديرات.

وادركت الجهات الرقابية في الدولة خطورة بعض توقعات استطلاعات الرأي على وسائل التواصل الاجتماعي التي كانت بعضها غير موضوعية ومدى تأثيرها على إرادة الناخبين وقامت في هذا الاطار بإصدار مجموعة من القرارات واتخاذ عدد من الاجراءات لضمان اختيار الناخب لمرشحه بإرادة حرة وصولا إلى انتخابات نزيهة وشفافة.

وقال الوكيل المساعد للصحافة والنشر والمطبوعات بالتكليف في وزارة الاعلام لافي السبيعي لـ «كونا»: إن الوزارة أكدت خلال فترة الانتخابات أنه يجب على الوسائل الإعلامية الإلكترونية والمرئية والمسموعة والمقروءة عند نشر أو بث أو إعادة بث أي احصائيات او استطلاعات رأي أن تكون صادرة عن شركة مرخص لها بممارسة هذا النشاط من الجهات الرسمية بالدولة.

وجدد السبيعي تأكيد الوزارة على أن يكون نشر هذه الاستطلاعات والآراء وفق أسس علمية موثوقة المعلومات والبيانات والعينات حفاظا على نشر أي معلومات أو بيانات مغلوطة تؤثر على الناخب والمرشح مشددا على أن الوزارة لن تتردد في اتخاذ الاجراءات القانونية لأي مخالف للقانون.

رأي أكاديمي

بدورهما أكدت أكاديميتان لـ «كونا» ضرورة تنظيم مجال استطلاعات الرأي والاستبيانات على أسس علمية وفق دراسات تضمن الحيادية والدقة حين استخلاص النتائج.

وقالت الاستاذ المشارك في قسم الاعلام بجامعة الكويت د. فاطمة السالم إن استطلاعات الرأي وترتيب المرشحين وتوقعات الفائزين وسيلة إعلامية مهمة ومؤثرة وقت الانتخابات وبشكل خاص مع اقتراب موعدها.

وأضافت د. السالم أن دولا عديدة في العالم تمنع إجراء تلك الاستطلاعات قبل أسبوع أو أيام من الانتخابات بهدف عدم التأثير على قرار الناخبين.

واوضحت أن الاستطلاعات تعتبر من أهم عناصر التأثير على الرأي العام إذ أن مادة الاستطلاع تصبح ذات قيمة خاصة لا سيما فيما يتعلق بتوجيه الناخبين وتحديد أولوياتهم ونسبة المشاركة المتوقعة.

وذكرت أنه «على الرغم من أهمية تلك الاستطلاعات وقدرتها على توقع الفائزين إلا أن هناك محاذير كبيرة يجب الانتباه لها فالمعضلة الأساسية في استطلاعات رأي الناخبين هي مدى صدقية إجابة المشاركين في الاستطلاع فهناك نسبة لا تجيب بمصداقية خوفا من التقييم وهناك فئة أخرى تنساق وراء معد الاستطلاع والجهة التي يمثلها».

وذكرت أن «أهمية استطلاعات الرأي لا تقتصر على توقع الفائزين بل من المفترض أنها تركز على القضايا المهمة والخصال الشخصية التي تؤثر في قرار المستطلعين وتطلعاتهم وهذا ما يغيب عن بيئة استطلاعات الرأي في الكويت».

وفيما يتعلق بعملية الاقتراع الانتخابي قالت د. السالم إن «الكثير يتفق أن قرار التصويت يتم اتخاذه بناء على مبادئ أساسية كالتيار السياسي وصلة القرابة والأداء والسيرة الذاتية».

صفوف الناخبين

وأضافت ان «قرار التصويت لا يتأثر بصورة كبيرة بأسئلة الاستطلاعات اذ ان هناك نسبة لا يستهان بها من المحايدين في صفوف الناخبين والناخبات لا تقرر الا حين اقتراب موعد الانتخاب ولا تكترث كثيرا بالأجواء السياسية فالموضوع بالنسبة لها مبني على قواعد اخرى كالحملة الانتخابية وتوصية الاقارب وغيرها».

وأوضحت ان «فئة المحايدين تلك يكون التغيير عندها امرا سهلا وتأثير استطلاعات الرأي كبير عليها».

ولفتت إلى أن هناك مشكلة كبيرة فيما يسمى بـ «التحيز في الاختيار» وهو أن «يقوم الباحث باختيار عينات لا تمثل الشعب أو الشريحة المستهدفة ويتم تعميم النتائج وهنا تكمن غالبية الأخطاء والتوقع الخطأ».

وأكدت أهمية أن تكون هناك جهة رقابية مختصة تراقب الاستطلاعات وتقيمها وتتابع الشركات التي تعمل على استطلاعات الرأي. كما دعت إلى توعية الجمهور بأهمية التدقيق والبحث وبشأن «بعض الاستطلاعات التي تهدف إلى التأثير على الرأي العام وتغيير مساره» معتبرة أن «استطلاعات الراي هي الخاسر الأكبر في هذه الانتخابات».

وذكرت أن التفاوت في نتائج الاستطلاعات يرجع إلى «انها لا تستند على طرق علمية في أخذ العينات لذلك هي أقرب للتكهنات والتحليل من استطلاعات علمية قائمة على الطرق الاحصائية في أخذ العينات محذرة من نتائج مثل هذه الاستطلاعات غير العلمية تفاديا لإيجاد حالة من التحيز في الاختيار».

من جانبها قالت الاستاذ المشارك في قسم الاعلام بجامعة الكويت د. بشاير الصانع: إن «الاستطلاع هو وسيلة لمعرفة اتجاهات وآراء الأفراد بشأن ظاهرة أو قضية معينة».

وأضافت أن «هناك جهات وحسابات متعددة تقوم بعمل استطلاعات للرأي على منصات التواصل الاجتماعي حول تقدم مرشح سياسي أو فرص فوزه وهي استطلاعات غير علمية وبالتالي غير موثوقة».

وأعربت عن قناعتها بأنه «لا يمكن الاعتماد على نتائجها بل ان معظمها موجهة لإيهام الناخبين بأن رأي معين هو الغالب وبالتالي هي تقوم بتشكيل رأي عام زائف وموجه ما قد يترتب عليه نجاحات وهمية».

تشكيك كبير

وحذرت د. الصانع من نتائج الاستطلاعات غير العلمية إذ انها تحمل في طياتها « تشكيكا كبيرا في مصداقيتها التي قد تحتوي على عينة مزيفة أو غير ممثلة للشريحة المستهدفة لذلك فهي غير علمية ولا يجوز تعميم نتائجها».

وذكرت أن مثل تلك الاستطلاعات «بالتأكيد ليست مؤشرا علميا لاتخاذ قرار وإنما فائدتها لا تتجاوز فتح باب النقاش وإعطاء مؤشر مبدئي للأمور».

وأوضحت أن الاستطلاعات غير العلمية التي تتداولها بعض وسائل الاعلام لا سيما بعض وسائل التواصل الاجتماعي تخالف مفهوم الديموقراطية عبر التلاعب بأهم مؤشراتها وهو الرأي العام».

وأفادت بأنه في حال الرغبة بإعداد استطلاعات مبنية على أسس علمية فإنه يمكن التعاون مع جهات معتمدة وظيفتها التوعية والإرشاد تجاه المجتمع.

وبينت أن «هناك مراكز بحثية كثيرة تتبع الأسلوب العلمي في إجراء الاستطلاعات لكنها لا تلقى نفس الاهتمام الإعلامي الذي يثار على منصات التواصل الاجتماعي» مؤكدة ضرورة أن تخضع مراكز استطلاعات الرأي للرقابة والمتابعة بهدف ضمان حياديتها».

