«جمعية النزاهة الوطنية»: 19 نقطة إيجابية في الانتخابات البرلمانية و9 ملاحظات

وطن النهار

اعلن رئيس مجلس ادارة جمعية النزاهة الوطنية المحامي محمد العتيبي عن تقرير نزاهة انتخابات امة 2022.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي اقامته الجمعية للاعلان حول تقريرها بعد مراقبتها لانتخابات امة 2022.

وقال العتيبي: حددت دعوة مجلس الوزراء لجمعيات النفع العام مهمة الاطلاع على العملية الانتخابية منذ صدور مرسوم الدعوة للانتخابات النيابية واجراءات الترشح وفحص طلبات الترشح والانتخاب واعلان النتائج وما يصاحب الحملات الانتخابية من ملاحظات.

واضاف: كانت المهمة هي الاطلاع على مدى نزاهة وشفافية الانتخابات التي تم اجراؤها في 29 سبتمبر 2022، وتحدد معايير المهمة ثم تقديم تقييم محايد ومستقل، عدم التدخل في العملية الانتخابية، التعاون مع الجهات الحكومية وعلانية نتائج التقييم والملاحظات.

وزاد: العتيبي انه تم تسجيل 19 نقطة ايجابية و9 ملاحظات و6 توصيات لعل ابرزها ضرورة الاستعجال بانشاء الهيئة العليا للانتخابات التي يتم من خلالها تنظيم العملية الانتخابية منذ بداية الترشح حتى اعلان النتائج.

واكمل قائلا: ان وجود هيئة عليا للانتخابات تدفع بالمزيد من النزاهة وايضا تقلل من ارهاق الجهاز القضائي بمسألة الطعون بسبب عدم تقييد المرشح وكذلك الطعون التي تأتي بعد الانتخابات اعتراضا على عملية الفرز التي لا يوجد لائحة تنظيمية لعملية الفرز حتى الان ووجود مثل هذه اللوائح تزيد من النزاهة وتدفع باتجاه نزاهة العملية الانتخابية للافضل.

