الأمير: يهمني المواطن وراحته نبي نصلح ما نبي نهدم أ

الأولى

استقبل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد امس بدار يمامة العامر سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد حيث أحاط سموه بالمشاورات التقليدية لتشكيل الحكومة الجديدة التي أجراها سموه مع رؤساء مجالس الأمة ومجالس الوزراء السابقين.

وقد أثنى صاحب السمو أمير البلاد على جهود سمو ولي العهد المقدرة كما زوده بتوجيهات سموه السديدة والرشيدة سائلا سموه المولى تعالى التوفيق للجميع لكل ما فيه خير ورفعة الوطن العزيز.

وقال سمو أمير البلاد لسمو ولي العهد وبحضور سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد: «نبي الاصلاح.. سموك تعرف اننا نبي نصلح ما نبي نهدم.. والبعض يشوش ويعمل تشويش على اساس ان الحكومة الجديدة او ان النظام الجديد يتغير.. أنا مع الدستور ومع القانون.. ونمشي مع الوضع اللي بيطلب فيه ومطالب شعبنا ونوفيه.. ونكمل لهم كل الطلبات اللي يعانون منها ولازم الحكومة تنفذه.. سموك انت على الراس وتقدر تلتقي مع اخوانك وتاخذون كل المواضيع اللي تهم المواطن.. أنا يهمني المواطن وراحته.. لا يقولون النظام الجديد ما عمل لنا شي.. ابيه يعرف ان النظام الجديد جاء على أساس تنظيم الحال ومساعدة كل محتاج من الشعب وتحقيق الاصلاح اللي يبيه ويقدمه للشعب والله يوفق الجميع.. وانت سموك مع اخوانك الأعضاء تقدرون تبحثون الأوضاع اللي يعاني منها الشعب والمطالب وتوفونها له.. وهذا شي بسيط وتحت امرتكم وفيكم الخير والبركة وتقدرون تؤدون كل واجب يملى عليكم.. الله يوفق الجميع لخدمة الوطن والمواطنين.. الله يوفقكم».

بدوره قال سمو ولي العهد: أستأذن سموك اليوم أوقع مرسوم ولدنا أحمد النواف لرئاسة الحكومة الجديدة.. بعد اذن سموك.. وبعد ما عرضته على سموك واخذت الموافقة منك.. واليوم لا بد انا اوقعه.. فأوقعه امامك حتى اتحمل مسؤوليتي امام الله وامامك وامام الشعب الوفي».

وأضاف سمو ولي العهد: «السمع والطاعة.. ثم السمع والطاعة.. مني ومن الحكومة ومن شعبك الأصيل الوفي.. ومن اخواني الذين نجحوا نوابا عن الأمة.. لا نقول لسموك الا السمع والطاعة».

وقال سموه: «ان شاء الله سموك تسمع ما يسرك.. من تعاون بين عيالك الوزراء وسمو رئيسهم واخوانك وابنائك أعضاء المجلس الذين اختارتهم الأمة ووصلتهم ليتحملوا مسؤولياتهم كاملة.. وان شاء الله يا طويل العمر تقوم بالسلامة والصحة والعافية وتلتقي معهم وجها لوجه». وكان سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد اصدر أمرا أميريا بتعيين سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء وتكليفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة. وجاء في الأمر الأميري ما يلي: «بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443 هـ الموافق 15 نوفمبر 2021 م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية، وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 6 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 2 أكتوبر 2022 م بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء، وبعد المشاورات التقليدية، أمرنا بالآتي: يعين سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء ويكلف بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة وعرض أسمائهم علينا لإصدار مرسوم تعيينهم وعلى رئيس مجلس الوزراء تنفيذ أمرنا هذا وإبلاغه الى مجلس الأمة ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية».