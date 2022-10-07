البحرين: تعزيز دور القطاع الخاص أولوية دائمة

عربيات ودوليات

المنامة - الوكالات: أكد ولي عهد البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أن القطاع الخاص شريك حيوي وأساسي ضمن فريق البحرين في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز مكانة المملكة على المستويات المختلفة.

وأشار الأمير سلمان خلال زيارة إلى غرفة تجارة وصناعة البحرين إلى حرص الحكومة على تعزيز التعاون البناء مع القطاع الخاص من أجل القيام بدوره المهم على أكمل وجه وبما يحقق التطلعات المنشودة، لافتاً في هذا الصدد إلى الشراكة الناجحة التي تمت في العديد من المبادرات والبرامج ومنها مبادرات خطة التعافي الاقتصادي.

وقال ولي عهد البحرين إن العالم اليوم يواجه تحديات كبيرة ولأسباب متعددة، ومن أبرز انعكاساتها تأثر إمدادات الطاقة والبضائع وأسعارها، إلى جانب التضخم الاقتصادي في العديد من الدول، لافتاً إلى مبادرات الحد من آثار التضخم، والتي تمت بالشراكة مع القطاع الخاص عبر غرفة تجارة وصناعة البحرين، بجانب الرقابة على الأسواق من قبل الجهات الحكومية المختصة، منوهاً بأهمية مواصلة العمل بالشراكة والمسؤولية المشتركة لإيجاد الحلول والحد من آثار هذه التحديات على المواطن، مشدداً بأن صياغة السياسات والخطط والبرامج وتطويرها مستمر بكل الأجهزة الحكومية، وأن تعزيز دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو وخلق الفرص للمواطنين يأتي كأولوية دائمة.

ومن منطلق تعزيز دور القطاع الخاص كمحرك للنمو ومواصلة دفع عجلة العمران، أمر الأمير سلمان بن حمد هيئة تنظيم سوق العمل بإلغاء تصريح العمل المرن، وتسجيل جميع العمالة الوافدة بالشراكة مع القطاع الخاص وتكثيف الحملات التفتيشية وتشديد التعامل مع المخالفين من أصحاب العمل والعمال، والعمل على ربط رخص العمل المهنية بالمعايير والمؤهلات، إلى جانب توفير البيئة المناسبة للعمال بما يراعي حقوقهم ويزيد من فعالية دورهم في التنمية الاقتصادية، كما أمر وزارة شؤون البلديات والزراعة ووزارة الإسكان والتخطيط العمراني بإلغاء رسوم استرداد كلفة البنية التحتية المرتبطة بإصدار رخص البناء، ووضع الحلول التمويلية لتوفير البنية التحتية في المناطق الجديدة وعند إصدار مخططات التقسيم، موجهاً الجهات الحكومية المعنية بعرض الفرص الاستثمارية لشراكة القطاع العام مع القطاع الخاص في القطاعات كافة.

