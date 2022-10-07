ميقاتي: ترسيم الحدود البحرية جاهز وتفادينا «حرباً أكيدة»

عربيات ودوليات

عواصم - الوكالات: رفضت إسرائيل أمس تعديلات اقترحها لبنان على مشروع اتفاق بشأن ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل من شأنه أن يسهل استثمار الموارد المحتملة من النفط والغاز في عرض البحر. وقال مسؤول إسرائيلي كبير إن «إسرائيل تلقت الرد اللبناني على اقتراح الوسطاء ورئيس الوزراء يائير لابيد اطلع على تفاصيل التغييرات الجوهرية التي يسعى لبنان إلى إجرائها وأصدر تعليماته إلى فريق التفاوض برفضها».

وفي بيروت قال رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، امس بأن ترسيم حدود بلاده البحرية مع إسرائيل على مشارف الإنجاز، معتبرا أنه عبر ذلك «نتفادى حربا أكيدة في المنطقة».

وتتضمن مسودة المقترح التي طرحها الوسيط الأميركي آموس هوكستين وقدمها إلى الجانبين الإسرائيلي واللبناني، مجموعة من الاقتراحات المتعلقة بترسيم الحدود البحرية الجنوبية.

ورحبت اسرائيل بمقترح هوكستين لكن لابيد أكد أنه سيخضع للمراجعة القانونية قبل عرضه للحصول على الموافقة النهائية للحكومة. وقدم لبنان الثلاثاء رده على المقترح الأميركي.

وبحسب المسؤول الإسرائيلي الذي طلب عدم الكشف عن هويته فإن «إسرائيل لن تتنازل عن مصالحها الأمنية والاقتصادية حتى إذا تسبب ذلك بعدم التوصل إلى اتفاق».

والثلاثاء، قال مسؤول لبناني منخرط في المفاوضات إن رد بيروت على المقترح الأميركي الأولي تضمن «تعديلات على جمل محددة حتى لا يكون هناك سوء فهم».

وكان من المفترض أن تقتصر المحادثات بين الجانبين لدى انطلاقها على مساحة بحرية تقدر بنحو 860 كيلومتراً مربعاً تعرف حدودها بالخط 23، بناء على خريطة أرسلها لبنان عام 2011 إلى الأمم المتحدة. لكن لبنان اعتبر لاحقاً أن الخريطة استندت الى تقديرات خاطئة، وطالب بالبحث في مساحة 1430 كيلومتراً مربعاً إضافية تشمل أجزاء من حقل «كاريش» وتعرف بالخط 29.

الى ذلك حذر وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، امس من أن لبنان سيدفع ثمنا باهظا إذا حاول «حزب الله» المس بإسرائيل. وأضاف بحسب هيئة البث الإسرائيلية «نحن لا نريد خوض معركة ولكننا جاهزون لها».

من جهة ثانية أفاد موقع «مكان» الإسرائيلي بأنه «تم اكتشاف كمية كبيرة من الغاز الطبيعي في حقل بحري يقع ضمن المياه الاقتصادية الإسرائيلية». ووفقا للموقع فإن الحقل يحتوي بحسب التقديرات على ما بين 7 و15 مليار متر مكعب من الغاز. وقال الموقع «في ضوء الاتفاق المتبلور بين إسرائيل وللبنان حول الحدود البحرية أعلنت شركة أنيرجيان البريطانية اليونانية عن اكتشاف كمية كبيرة من الغاز في حقل هيرمس».

