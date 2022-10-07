نبيه بري يدعو إلى جلسة جديدة لانتخاب رئيس للبنان

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بيروت - الوكالات: دعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، إلى عقد جلسة، يوم الخميس المقبل، لانتخاب رئيس للجمهورية؛ خلفا للعماد ميشال عون. وافادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، امس بأن «رئيس مجلس النواب نبيه بري دعا إلى عقد جلسة، الساعة 11:00 يوم الخميس في 13 أكتوبر 2022؛ وذلك لانتخاب رئيس للجمهورية».

وفي 29 من الشهر المنصرم فشل البرلمان اللبناني في انتخاب رئيس الجمهورية، خلفا للعماد عون، الذي تنتهي ولايته الدستورية، في 31 أكتوبر الحالي.

ولم يفلح أي فريق سياسي لبناني في إيصال مرشحه إلى سدة الرئاسة، في ظل غياب التوافق المطلوب لتمرير الاستحقاق؛ حيث لا يملك أي فريق الأكثرية البرلمانية المطلوبة (65 صوتا)، لضمان انتخاب الرئيس. وعقد مجلس النواب اللبناني أولى جلساته المخصصة لانتخاب الرئيس بحضور نيابي كبير، بلغ 122 نائبا من أصل 128، ما أمَن النصاب الدستوري المطلوب لانعقاد الجلسة. ويجب حضور وموافقة ثلثي أعضاء المجلس (86 نائبا)، لكي يتسنى انتخاب الرئيس في الجلسة الأولى. أما في الجلسات التالية، فيكفي انعقاد الجلسة بنصاب الثلثين، واختيار الرئيس بأكثرية النصف زائداً واحد، أي 65 نائبا.

وجرت جلسة الاقتراع الأولى بغياب رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي؛ في خطوة بررها بري بأن حضور أعضاء الحكومة جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، أمر غير ضروري.

وانتهت عملية الاقتراع بتصويت 63 نائبا بورقة بيضاء، و36 نائباً لصالح النائب ميشال معوض، نجل الرئيس الراحل رينيه معوض، والذي اغتيل بعد نحو أسبوعين من اختياره رئيساً، في نوفمبر عام 1989.

