الحكومة المصرية: استثمارات مليارية لتطوير سيناء

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أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مصر تقريراً حول الملامح الأساسية للبرامج التنموية لـمحافظتي شمال وجنوب سيناء، الاستثمارات الـموجهة للمحافظتين بخطة عام 2022/ 2023.

وأكدت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن خطة التنمية تولي اهتماماً خاصاً بالسياسات والبرامج الـمكانية التي تستهدف تحقيق التقارب في مستويات الـمعيشة والدخول بين الأقاليم بمعالجة الفجوات التنموية القائمة، بالإضافة إلى دفع جهود التنمية بمئات المليارات من الجنيهات.

وتناول تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أهم البرامج التنموية الـمستهدف تنفيذها في محافظة شمال سيناء، والتي تضم أبرزها في مجال الزراعة واستصلاح الأراضي، إنشاء 8 تجمعات زراعية بمحافظة شمال سيناء، وإنشاء البنية الأساسية اللازمة لزراعة 13 تجمعاً تنموياً بشبة جزيرة سيناء.

وفيما يخص مشروعات التعليم والنقل والتخزين والتشييد والبناء، أوضح التقرير أن أبرز المشروعات في تلك القطاعات تضمنت تجهيز مدارس التعليم العام، وإعادة تأهيل مدارس التعليم الفني، تطوير ورفع كفاءة الإدارات التعليمية، إلى جانب استكمال إنشاء 400 قرية كظهير صحراوي، استكمال تنمية وتطوير مدينة العريش، إنشاء منفذ رفح، بالإضافة إلى استكمال إنشاء مدينة رفح الجديدة بإجمالي طاقة سكانية 50 ألف نسمة.

وحول البرامج التنموية الـمستهدف تنفيذها في محافظة جنوب أشار التقرير إلى أن أبرز تلك المشروعات تمثل في استكمال إنشاء سبعة تجمعات زراعية، استكمال حفر وتجهيز آبار، وإنشاء سدود للحماية من أخطار السيول، إنشاء محطات تحلية بمدن الطور ورأس سدر وأبو زنيمة ودهب ونويبع، إنشاء خزان تكديس المياه الجنوبي سعة 20000 م3 بمدينة شرم الشيخ.

كما أشار التقرير إلى استكمال إنشاء طرق دهب بطول 59 كم ضمن البرامج التنموية المستهدف تنفيذها في المحافظة، رفع كفاءة طريق شرم الشيخ/ دهب، استكمال إنشاء ورصف الطرق، بهدف خدمة التجمعات البدوية، وربطها ورفع المستوى المعيشي والتنموي، وسهولة التنقل بين المواقع المختلفة، وربطها بالطرق الرئيسة، إعادة تأهيل وتجهيز مدارس التعليم العام والفني بالمحافظة.

استكمال إنشاء جامعة سلمان بن عبدالعزيز، بهدف الارتقاء بالعملية التعليمية الجامعية.

كما تضمنت البرامج التنموية المستهدفة بالمحافظة وفقاً للتقرير استكمال مشروع معالجة انهيار هضبة أم السيد، تطوير ورفع كفاءة الحملة الميكانيكية بمدينة شرم الشيخ، أعمال تطوير وترميم المواقع الأثرية.

