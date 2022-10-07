أسعار الوقود تفجر حرباً بين بايدن وعمالقة النفط

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واشنطن - الوكالات: مع اتجاه أسعار الوقود إلى الارتفاع في الولايات المتحدة، بالتزامن مع انتخابات نصفية للكونغرس في نوفمبر المقبل، ويركز فيها الجمهوريون على ملفات الاقتصاد، تسعى إدارة الرئيس جو بايدن جاهدة لحماية الديموقراطيين من إحباط المستهلكين، وإلقاء اللوم على انتهازية شركات النفط والتهديد بفرض قيود جديدة على الصناعة، وفقا لصحيفة «واشنطن بوست».

وتقول الصحيفة إن مسؤولي الإدارة يدلون بتعليقات على العامة وفي الاجتماعات الخاصة مع المديرين التنفيذيين للنفط، يحذرون فيها من أن البيت الأبيض قد يتخذ خطوات استثنائية وربما محفوفة بالمخاطر الاقتصادية لخفض التكاليف إذا لم تتحرك الشركات بقوة أكبر لحماية الأميركيين من ارتفاع الأسعار.

ويأتي الاهتمام المتجدد بكلفة الوقود في الوقت الذي قفزت فيه أسعار الوقود في الأيام الأخيرة بما يصل إلى 60 سنتا للغالون الواحد في بعض المناطق مما يشكل تحديا سياسيا للديموقراطيين. وساعد انخفاض الأسعار الذي امتد لمدة 99 يوما على تحسين فرص الديموقراطيين في انتخابات التجديد النصفي الشهر المقبل والتي يريد الحزبان من خلالها السيطرة على الكونغرس. وتقول الصحيفة إن الإدارة تمتلك خيارات محدودة لتخفيض الأسعار، والخيار السياسي الأكثر فعالية لدى البيت الأبيض هو سلطة الطوارئ للحد من الصادرات إلى دول أخرى وهي استراتيجية تستهدف تعزيز المخزونات في الداخل، لكنها قد تزعزع استقرار الأسواق العالمية وتفاقم أزمة الطاقة. وستجعل هذه السياسة في حال اعتمادها تحقيق التوازن مع التزام الرئيس بالحفاظ على تدفق أكبر قدر ممكن من النفط إلى أوروبا أصعب بكثير.

ونقلت الصحيفة عن كيفن بوك المدير الإداري في «ClearView Energy Partners» وهي شركة أبحاث، قوله «بعد أن قام هذا الرئيس بدور نشط في إخبار السائقين الأميركيين بأن إدارته ستحاول إبقاء الأسعار منخفضة، فإن حقيقة ارتفاعها تخلق خطرا سياسيا». وترتفع الأسعار في العديد من الولايات المحورية.

وبعد أن كتبت شركة «إكسون موبيل» العملاقة خطابا إلى الإدارة الأسبوع الماضي غاضبة من الضغط الذي تمارسه على شركات النفط لإعادة توجيه بعض طاقتها من تصدير الوقود في جميع أنحاء العالم إلى دعم المخزونات في الداخل، أصدرت وزيرة الطاقة جنيفر غرانهولم بيانا لاذعا قالت فيه «هناك رسالة من شركة حققت أرباحا تقارب 200 مليون دولار كل يوم في الربع الأخير من العام الماضي تخطئ في قراءة اللحظة التي نحن فيها» مضيفة «تحتاج هذه الشركات إلى التركيز بشكل أقل على إخراج كل دولار من الطاولة وأكثر على تمرير المدخرات إلى عملائها».

ولم يرد مسؤولو الشركة لكن معهد البترول الأميركي ومصنعي الوقود والبتروكيماويات الأميركيين أصدروا بيانا اتهموا فيه الإدارة بـ«سياسات وخطابات متناقضة في مجال الطاقة». وفي حين أن مهاجمة شركات النفط تحظى بشعبية سياسية، فإن استخدام سلطات الطوارئ عليها قد يأتي بنتائج عكسية، وفقا للصحيفة.

