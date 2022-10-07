مذبحة مروِّعة في تايلند.. 35 قتيلاً معظمهم أطفال

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بانكوك - الوكالات: أقدم ضابط شرطة سابق على ارتكاب مجزرة مروعة في حضانة أطفال في شمال تايلند امس وقتل 35 شخصا على الأقل معظمهم من الأطفال قبل ان ينتحر ويقتل عائلته فيما أمر رئيس الوزراء برايوت تشان اوتشا بفتح تحقيق بعد هذه المذبحة «الرهيبة».

وفتح المهاجم الذي كان يحمل سلاحا ناريا ومسدسا وسكينا، النار على الحضانة في إقليم نونغ بوا لامبو قبل ان يفر من الموقع بشاحنة. وقال الكولونيل في شرطة الاقليم جاكابات فيجيترايثايا إن الشرطي السابق بانيا خمراب البالغ من العمر 34 عاماً عاد إلى منزله وقتل زوجته وطفله بعد الهجوم. وأفادت الشرطة ان حصيلة إطلاق النار بلغت 35 قتيلا. وأوضح فيجيترايثايا أن حصيلة المذبحة 35 قتيلا و12 جريحا بينهم ثلاثة إصابتهم خطيرة.

وكتب رئيس الوزراء التايلندي على حسابه على فيسبوك «بخصوص الحادث الرهيب في إقليم نونغ بوا لامبو، أود أن أعبر عن حزني الشديد وأقدم تعازي لعائلات الاشخاص الذين قتلوا او اصيبوا».

وكان مطلق النار بانيا خمراب أقيل من منصبه بصفة لفتانت-كولونيل السنة الماضية بسبب مشاكل مرتبطة بالمخدرات. وقالت الشاهدة باوينا بوريشان (31 عاما) التي كانت على دراجتها النارية قرب محلها «حاول صدم أشخاص آخرين على الطريق. اصطدم بدراجة نارية وأصيب شخصان. هرعت بعيدا». وأضافت «كانت هناك دماء في كل مكان».

وتايلند هي واحدة من دول العالم التي لديها أكبر عدد من الأسلحة المتداولة.

وكانت هناك عملية إطلاق نار نفذها ضابط بالجيش تشاجر مع رئيسه في فبراير 2020 في مركز تجاري في ناخون راتشاسيما وتسبب بمقتل 29 شخصاً.

