موسكو تحذّر من أي قرار يدين «الضم»

عربيات ودوليات

عواصم - الوكالات: وجّه سفير روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، رسالة إلى الدول الأعضاء بالأمم المتحدة اعتبر فيها أن أي قرار يعده الغرب ويحظى بموافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة يدين «الاستفتاءات» التي أجرتها روسيا، يعتبر تطورا مسيسا واستفزازيا ويهدف بكل وضوح إلى تعميق الانقسام في الجمعية العامة.

وطالب السفير الروسي في الأمم المتحدة بإجراء اقتراع سري الأسبوع المقبل في الأمم المتحدة، بدلاً من تصويت علني على محاولات لإدانة «ضم» مناطق أوكرانية وقال نيبينزيا إن الاقتراع السري ضروري لأن الضغط الغربي يجعل التعبير عن المواقف علناً أمراً صعباً للغاية.

يأتي ذلك فيما قال السفير الروسي بواشنطن أناتولي أنتونوف إن بلاده أكدت للأميركيين أن القرم والأراضي الجديدة جزء لا يتجزأ من روسيا. كما أكد أن أوكرانيا تستهدف أراضي روسية بأسلحة أميركية «وهو أمر مرفوض»، بحسب تعبيره، مؤكداً أن روسيا ستحمي القرم والأراضي الجديدة.

الى ذلك وقّع بوتين مرسوماً تستحوذ بموجبه روسيا رسمياً على محطة زابوريجيا النووية في جنوب أوكرانيا. فيما أعلن مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي أنه متجه إلى جنيف لمناقشة إقامة منطقة آمنة حول المحطة ووصف الأمر بأنه «أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى».

كما أعلنت روسيا حشد قواتها شرق أوكرانيا لبدء هجوم مضاد بهدف استعادة مدينة إستراتيجية خسرتها أخيرا. وأكدت القوات الروسية أنها أعادت ترتيب صفوف قواتها، وتعزيز خطوطها الدفاعية في بلدة ليمان بمقاطعة دونيتسك التي استعادت القوات الأوكرانية السيطرة عليها قبل أيام على نحو مثل انكسارا عسكريا لموسكو، وفق خبراء.

بدورهم، قال الانفصاليون الموالون لروسيا إنهم أوقفوا تقدم القوات الأوكرانية في جبهة خيرسون بجنوب شرقي البلاد وإن القوات الروسية تحشد قواتها هناك لتوجيه ضربة انتقامية للقوات الأوكرانية.

