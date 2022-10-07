انتصار متواضع لريال مدريد على شاختار

دوليه

حقق ريال مدريد نصرا متوقعا على شاختار الأوكراني 2-1 وأحرز العلامة الكاملة بثلاثة انتصارات، فيما فشل ناديا بنفيكا البرتغالي وضيفه باريس سان جرمان الفرنسي في فك شراكة صدارة المجموعة الثامنة، بانتهاء قمتهما بالتعادل 1-1، كما حسم تشلسي الانكليزي مواجهة ميلان الإيطالي 3-0، واكتسح مواطنه مانشستر سيتي نظيره كوبنهاغن الدنماركي أول من امس في الجولة الثالثة لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وسجل البرازيليان رودريغو وفينيسيوس جونيور في الشوط الأول ليقودا ريال مدريد لفوز سهل 2-1 على شاختا ضمن المجموعة السادسة. وهيمن ريال مدريد حامل اللقب على مجريات المباراة منذ البداية ومنح رودريغو فريقه التقدم في الدقيقة 13 بتسديدة من زاوية من على حدود منطقة الجزاء.

وعزز فينيسيوس تقدم الفريق في الدقيقة 28 من تسديدة من مسافة قريبة بعدما استطاع ضرب مصيدة التسلل. وقلص أولكسندر زوبكوف الفارق لصالح الفريق الأوكراني لينهي هجمة مرتدة قبل 5 دقائق على نهاية الشوط الأول بتسديدة بهلوانية رائعة. وكان أناتولي تروبين حارس مرمى شاختار أبرز نجوم الشوط الثاني بعدما تصدى ببراعة لعدة فرص من ريال كان ستعزز من تفوقه.

وبهذا الفوز، حقق ريال العلامة الكاملة في صدارة المجموعة بعد ثلاث مباريات، بينما يحل شاختار ثانيا بـ4 نقاط وبفارق نقطة واحدة أمام لايبزيغ الألماني صاحب المركز الثالث والفائز على سلتيك الاسكتلندي 3-1.

وفي المباراة الثانية تعادل باريس سان جرمان 1-1 مع مضيفه بنفيكا، بعد أن سجل لاعب الوسط دانيلو بيريرا هدفا بالخطأ في مرماه، ليعادل الهدف الرائع لزميله ليونيل ميسي خلال المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن المجموعة الثامنة.

واندفعت الكرة بعيدا عن بيريرا نحو الشباك في الدقيقة 41 بعد أن حاول جونكالو راموس مهاجم بنفيكا لعب الكرة برأسه لكنه أخطأ تقدير تمرير عرضية من زميله لاعب الوسط إنزو فرنانديز. وكان ميسي قد منح باريس سان جرمان التقدم في الدقيقة 22 بتسديدة رائعة بعد تمريرة من نيمار.

ويتصدر باريس سان جرمان المجموعة برصيد سبع نقاط بالتساوي مع بنفيكا صاحب المركز الثاني ويأتي يوفنتوس في المركز الثالث، بعد أن حصد أول ثلاث نقاط له بالفوز 3-1 على أرضه على مكابي حيفا.

وفي المجموعة السابعة واصل المهاجم الدولي النروجي إيرلينغ هالاند هوايته التهديفية بثنائية من خماسية فريقه مانشستر سيتي الانكليزي التي فاز بها على كوبنهاغن ملعب الاتحاد في مانشستر. وسجل هالاند الهدفين في الدقيقتين 7 و32 رافعاً رصيده إلى 19 هدفاً في 11 مباراة في مختلف المسابقات مع سيتي منذ انضمامه إلى صفوفه في فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة. كما عزز هالاند غلته في المسابقة القارية العريقة برصيد 28 هدفا في 22 مباراة بمعدل 1.27 هدفا في المباراة الواحدة حسب «أوبتا» للإحصائيات.

وجاءت ثنائية هالاند عقب ثلاثيته في مرمى مان يونايتد (6-3) الأحد في الدوري الإنكليزي، وكانت الثالثة في ثلاث مباريات بيتية متتالية لفريقه.

وسجل المدافع الجورجي دافيت خوتشولافا الهدف الثالث لسيتي بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 39، واضاف الدولي الجزائري رياض محرز الرابع من ركلة جزاء (55)، قبل أن يختم الأرجنتيني جوليان ألفاريس المهرجان بهدف خامس (76).

ويتفوق سيتي بفارق ثلاث نقاط أمام بوروسيا دورتموند الذي قسا على مضيفه اشبيلية الاسباني 4-1 معززا موقعه في المركز الثاني، فيما تجمد رصيد كل من كوبنهاغن واشبيلية عند نقطة واحدة في المركز الأخير.

وفي المجموعة الخامسة حسم نادي تشلسي الإنكليزي مواجهة القمة مع ضيفه ميلان الإيطالي بتغلبه عليه 3-0. وحقق تشلسي فوزه الأول في المسابقة بعد خسارته في الجولة الأولى أمام دينامو زغرب (1-0) وتعادله في الثانية مع سالسبورغ 1-1، ليحتل المركز الثاني في مجموعته برصيد 4 نقاط بفارق نقطة عن سالسبورغ المتصدر والفائز على زغرب 1-0، أما ميلان فأصبح في المركز الثالث (4 نقاط) وأخيراً دينامو زغرب (3 نقاط).

